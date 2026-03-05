藍白強修三法 政院不副署

「黨產條例」等3大惡法悖離憲法，行政院不副署。（資料照）

中天復台、救國團解凍56億、助理費變立委補助費

行政院長卓榮泰已對藍白強修的「財劃法」、「眷改條例」不副署，昨再針對立法院上會期最後一天通過三大惡法，包括讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、讓救國團遭凍結的五十六．一億元可獲「解凍」的「黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」等修法「不副署」。

立院國民黨團書記長林沛祥回應，行政院長負有副署與公布法律之憲政義務，若因政治立場或個人好惡而拒絕副署，形同主動違法，不僅悖離憲政體制，更動搖行政權應受法律拘束根本原則，呼籲行政院懸崖勒馬。

國民黨團籲政院懸崖勒馬

行政院發言人李慧芝表示，立法院二月廿三日函送行政院「黨產條例」「衛星廣播電視法」以及「立法院組織法」修正案，由於修法內容嚴重悖離憲法原則，甚至無視既有司法判決，為特定個案量身打造、推翻司法院大法官釋憲結果，卓揆基於憲法賦予行政院長的副署權，決定就此次修正條文不予副署，以捍衛憲法民主原則及權力分立原則。

李慧芝指出，「黨產條例」修法推翻司法院大法官已做成的合憲解釋、試圖為特定個案解套，動搖司法與法治基礎。「衛星廣播電視法」修法，則是無視頻位資源的稀缺性，對於新聞頻道創造不合理的差別待遇，侵害系統經營者、其他頻道業者之營業自由及ㄧ般民眾的通訊傳播自由，更違反憲法權力分立、信賴保護、誠實信用及平等原則。至於「立法院組織法」修法，可能讓現行刑法制裁體系出現漏洞，未來詐領助理費更難受到貪污罪制裁。

