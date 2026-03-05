批中抹黑劉世芳、跨境鎮壓台灣人》賴：國內協力者應受法辦

賴清德總統昨表示，任何配合中國對台灣人民進行跨境鎮壓的國內協力者，應受到法律制裁。（資料照）

陸委會︰中共提前干預年底選舉 介入台灣民主制度運作

親中港媒指控內政部長劉世芳外甥在中國企業任職，國台辦宣布依法依規查處。兼任民進黨主席的總統賴清德昨直言，中國對劉的抹黑與打壓，是單方面刻意操弄的認知作戰，目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應，任何配合中國對台灣人民進行跨境鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。

賴︰中國恐嚇 製造寒蟬效應

賴清德昨在民進黨中常會表示，中國對劉世芳的抹黑與打壓，他要強調中國對台灣人民沒有任何的管轄權。任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言均屬無效。這是單方面刻意操弄的認知作戰，其目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應，進而干預台灣的民主治理。台灣人民若遭受中國跨國鎮壓的迫害，政府必定會全力保護；而任何配合中國對台灣人民進行跨境鎮壓的國內協力者，均應受到法律制裁。

中國國台辦發言人張晗昨在例行記者會表示，「民進黨當局」要正面回答劉世芳親屬是否在中國謀利，綠營是否存在一邊打壓迫害參與兩岸交流的人士，一邊利用親屬在中國賺紅錢的雙標行為，而不是轉移焦點、顧左右而言他。懲治措施只針對極少數「台獨頑固份子」及其關聯企業、金主，不涉及廣大台灣同胞及台商台企。「民進黨當局」故意混淆視聽，編造所謂風險，目的是恐嚇台灣民眾，製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作。

陸委會則反擊，本案的實質目標，就是要提前干預台灣年底選舉，介入台灣民主制度運作，破壞台灣公權力依法行政。這樣的卑劣手段，台灣人民早已了然於胸。

