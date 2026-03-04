中東緊張 高市：日本須加速強化防衛力

中東情勢難以預測，可能成為日本修訂安全保障相關三份文件的動力。日本首相高市早苗三日在國會答詢時強調，自己的國家要靠自己保護，必須加快速度推動防衛力的根本性強化。（法新社檔案照）

中東情勢難以預測，可能成為日本修訂安全保障相關三份文件的動力。日本首相高市早苗三日在國會答詢時強調，自己的國家要靠自己保護，必須加快速度推動防衛力的根本性強化。高市政府預定今年內修訂安保三文件，四月下旬將設置相關專家會議進行討論。

安保三文件修訂 四月下旬討論

另一方面，對於預定今年上半年修訂的「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，自民黨將在本週向高市提案，主要內容為撤廢「五類型」限制，允許向已締結「防衛裝備與技術移轉協定」的國家，出口具殺傷力的「武器」裝備。

「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」等安保三文件，是於二〇二二年底制定。面對戰略環境的變化，自民黨去年與日本維新會結盟後，已將提前修訂安保三文件列為執政聯盟的重點事項。高市在眾議院大選後，也再次強調今年內完成修訂的方針。

共同社報導，高市政府已就四月下旬設置專家會議展開協調。自民黨二日也召開安保調查會的會議進行討論，力求在四月底前彙整向政府的建議。一般認為，強化持久作戰能力、充實無人機部署等，將成為修訂焦點。

自民黨的國安戰略，過去受制於執政夥伴公明黨的牽制，例如防衛裝品出口自我設限，阻礙防衛產業的發展。慶應大學教授神保謙在自民黨會議中指出，防衛裝備品的產能本身就具有嚇阻力；但公明黨態度謹慎，在「防衛裝備移轉三原則」的指針中，再加入「五類型」限制，自民與公明拆夥後，撤除這項枷鎖已成為主流意見。

路透分析，隨著美國將軍力集中於中東，外界擔憂亞洲的嚇阻力可能下降，促使日本強化防衛能力的聲音提高。但另一方面，也出現對日本製武器在衝突地區擴散風險的顧慮，主張對擴大裝備出口保持審慎。

