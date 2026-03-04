為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美以「斬首」哈米尼 北京急令駐伊使館銷毀軍援證據

    2026/03/04 05:30 記者陳昀／台北報導
    美國與以色列直接空襲狙殺伊朗最高領袖哈米尼，完全出乎北京預判。圖為二〇一六年一月廿三日哈米尼（右）在德黑蘭會晤中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

    美國與以色列聯手擊斃伊朗最高領袖哈米尼，中國外長王毅日前與伊朗外長阿拉奇通話重申「珍視中伊傳統友誼」並促美以停火。惟據了解，北京在事發第一時間便向駐伊朗大使館下令，要求立刻銷毀所有軍售、援助計畫及石油採購等資料，連「中伊廿五年全面合作協議」的細部執行方案也不留。

    王毅與俄外長通話 討論助伊「長久抵抗」

    據透露，北京原先研判哈米尼會在嚴密保護下，順利轉往俄羅斯避避風頭，未料美軍直接斬首狙殺，完全措手不及。更值得關注的是，伊朗向中共採購的超音速反艦飛彈，原訂三月上旬交貨，美國總統川普在此時精準出手，被解讀是刻意為之，對中國在中東的軍事佈局有高度針對性。

    據國際與我方交換情資，中方要求使館銷毀的資料範圍極廣，包含與美國石油禁運令牴觸的採購文件，以及涉及武器裝備、合作協訓等資訊，連「中伊廿五年全面合作協議」的細部執行方案等也通通不留。

    據指出，北京宣稱銷毀資料是擔心美以策動暴民進入使館，並強調中國不受伊朗情勢影響，實情卻是中國每天從伊朗進口約二百萬桶石油，是其主要能源命脈。

    據透露，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫一日的緊急通話，鎖定如何協助伊朗「長久抵抗」，俄羅斯可能透過管道運送肩射武器，中方則將確保伊朗的無人機元件不斷鏈，並持續提供衛星、指管目標及戰術戰略指導等。

    知情人士研判，俄羅斯與中國已宣布要強化軍事戰略合作、隨時緊密溝通，可能在最短時間內共同於聯合國推「停火協議」，不排除譴責美國及以色列，持續鞏固自身的區域影響力。

