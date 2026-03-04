與黨中央不同調 朱立倫子弟兵凌濤：應提9000億軍購

前國民黨智庫副執行長凌濤昨發文呼籲國民黨提出九〇〇〇億元的務實國防特別條例版本，其中包括採購六至八架約八五〇億元的E-2D空中預警機。（美聯社）

前國民黨主席朱立倫子弟兵、前國民黨智庫副執行長凌濤昨發文呼籲國民黨提出九〇〇〇億元的務實國防特別條例版本，以確保未來穩定交貨，形成國軍戰力，並拒絕民進黨版本空白授權。他說，在兼顧國防安全保障的同時，確保穩定交貨機制，才是台灣軍事採購的關鍵。

國民黨中央已釋出三五〇〇億元版本說帖供黨內參考，但與多數黨籍立委希望逾八〇〇〇億元的額度大相逕庭，而凌濤拋出九〇〇〇億元的主張，也被外界解讀朱、鄭對軍購額度的立場不同調。

請繼續往下閱讀...

凌濤：須補強預警機、反潛直升機

凌濤認為，從軍事專業角度出發，台灣亟需補強的武器系統還包括E-2D預警機（六至八架約八五〇億元）、MH-60R反潛直升機（十六架約五〇〇億元）、增購PAC-3 MSE（二〇〇枚約五〇〇億元），以及全面更新國軍指揮中樞的C5ISR系統（「博騰專案」Link-22整合約六〇〇億元、戰術任務網路TMN約三〇〇億元）等，同時應積極向美方爭取AGM-158 JASSM-ER遙攻飛彈、AGM-158C LRASM長程反艦飛彈、海馬士遠程PrSM飛彈、先進無人機等裝備，這些武器配置正是台灣目前最欠缺的遠距制海、縱深打擊、立體反潛、精準火力覆蓋、戰時指揮韌性，以及台美日聯合作戰圖像整合等關鍵能力，加計美方已批准的三〇〇〇億元軍售，至少仍需再編列約六〇〇〇億元對美採購。

出席美聽證會 許毓仁籲速通過軍購

朱立倫黨主席任內提名的前國民黨立委許毓仁昨以華府智庫研究員身分，出席美國國會美中經濟暨安全檢討委員會舉行的「美中海底競爭」聽證會。他呼籲，台灣朝野面對國家生存威脅時必須團結一致，立法院必須儘快通過國防預算，國家安全不應成為政黨競爭的工具。

台中市長盧秀燕預計三月十一日訪美，各界關切她支持軍購版本情況。盧秀燕昨僅透露，針對國內關注包括美國關稅及台灣對美軍購等政治議題，她積極蒐集各界意見，盼訪美時把台灣內部最完整、真實聲音反映出去，「每個聲音都很寶貴」，避談她個人支持版本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法