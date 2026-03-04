國民黨版是不是3500億 立委：傅崐萁態度是關鍵

國民黨軍購版本是不是3500億，黨內立委認為，黨團總召傅崐萁的態度是關鍵。（資料照）

立法院朝野黨團日前協商決定，包括行政院版等軍購特別條例將在本週五院會付委審查，國民黨團明天將召開黨團大會討論確認黨團版。據了解，國民黨主席鄭麗文仍堅持分階段處理，先過三五〇〇億元軍購，等美方再提第二輪和第三輪發價書再通過後續軍購；黨內立委認為，黨團總召傅崐萁的態度是關鍵，若傅支持三五〇〇億元，黨團就難有自主的空間，但考量到選舉，希望不要低於八〇〇〇〇億元。

明召開黨團大會確認黨團版

立法院程序委員會昨開會討論六日、十日院會議程，藍白以人數優勢表決通過民眾黨團提案，將議事日程草案提報院會處理。而草案中包括行政院一．二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，依二月廿四日的黨團協商結論，將交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨版軍購特別條例併案審查。

據了解，鄭麗文仍堅持只通過美方已提出的總額三五〇〇億元之既定軍購案，若美方後續正式提出新軍購項目，國民黨會隨即提出對應版本；鄭認為自己僅是分階段通過軍購，並非在擋軍購。

不過，即將赴美的台中市長盧秀燕則是在藍委餐敘透露美方希望有九〇〇〇億元，前國民黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤昨也主張國民黨應提朝向九〇〇〇億元目標的國防特別條例。而青壯派立委徐巧芯等人認為八一〇〇億元以上才是合理範圍，徐更多次表示自己的版本有匡列購買項目，若美方發價書沒列就不能流用，實際上並不一定會花到八〇〇〇億元。

黨內立委表示，其實黨團成員大多支持六〇〇〇億到八〇〇〇億元的軍購金額，但關鍵在傅崐萁的態度，黨團之所以和黨中央一直沒有共識，也是因為傅較傾向支持三五〇〇億元。過去黨團自主的空間，就是總召和黨主席一定要意見一致，「黨團所代表的是民意，但黨主席只代表黨意」。如果國民黨最終真的提出三五〇〇億元的軍購，恐得付出下次選舉的代價。

