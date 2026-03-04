自由日日shoot》國民黨中央支持3500億版本 賴中強：軍購預算砍剩4分之1「換個形式杯葛」

國民黨中央支持三五〇〇億元軍購特別預算，經民連智庫召集人賴中強（中）昨直言，該版本等於是將國防部原先規劃的一．二五兆元規模大砍到剩下四分之一，這是「換個形式的杯葛」。（資料照）

國民黨中央支持三五〇〇億元軍購特別預算，與多數國民黨立委意見分歧。經民連智庫召集人賴中強昨直言，國民黨提出的預算等於是將國防部原先規劃的一．二五兆元規模大砍到剩下四分之一，這是「換個形式的杯葛」。

賴：國民黨擋軍購另一種掩飾

賴中強受訪指出，台灣面對中國武力威脅，國防部提出如何針對不對稱作戰加強相關軍備，是權責機關提出的專業規劃，有其整體性。

賴認為，國民黨提出的三千多億元國防特別預算版本，等於是要把原本國防部規劃的一．二五兆砍到剩下四分之一，破壞國防部專業規劃的完整性，把會讓原本所希望達到的防衛目的無法達成，「已經不是單純的不同意見，而是換個形式的杯葛」。

賴中強直言，國民黨也清楚阻擋國防預算與全體台灣人民生存相違背，會「犯眾怒」，便取巧地採取另一種方式，把金額砍到只剩下四分之一，這只是杯葛阻擋的另一種掩飾方式，本質上仍是杯葛。他也說，砍到省下三千多億，只能證明國民黨中，有根本不想支持國防的一派勢力。

此外，民進黨立委李坤城昨在立法院質詢，若國民黨團最後提出三五〇〇億元版本，對於國家的安全會造成怎樣的傷害？行政院長卓榮泰答詢直言，國防不能夠打折扣，「打三折、打三分之一那就不成原形」，盼立法院能夠合理審查行政院版一．二五兆元軍購並做合理調整。

卓揆：國家安全不能打折扣

卓榮泰表示，若有這樣的版本出現，「我會非常的遺憾」。在行政院版一．二五兆元的特別預算和條例中，政府清楚的告訴國人三大目標，一是台灣之盾，台灣安全很關鍵的力量設施；二是用AI高科技導入擊殺鏈的新式武器；三是國防軍工產業，希望這三大目標能夠達到，「無論切到哪一塊都不是一個整套的國家安全體系所需要的」。

