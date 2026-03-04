週刊爆疑「奪人小三」》王定宇身兼多項要職 徐國勇聞訊很生氣

民進黨立委王定宇。（記者劉信德攝）

民進黨立委王定宇被爆出頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱住所，引發黨內議論。據悉，民進黨秘書長徐國昨獲知後表達不滿與失望，認為王身兼多項要職，理應做為表率；至於是否撤銷王的中常委職務，須交由中執會決議後，移送中評會方能受理。民進黨則呼籲，從政同志言行都需用更高標準自我規範。

是否撤中常委職 交由中執會決議

週刊昨天披露，王定宇頻繁出入名媛劉怡萱位於台北吳興街、台南住所，疑有婚外情。王受訪表示，他與前妻李淑吟已於去年二月底正式協議簽字離婚，自己目前單身，強調在婚姻內沒有發生任何不正當的事情，與前妻至今仍維持朋友關係。

對此，民進黨回應，相關事件當事人都有所說明，但也呼籲從政同志言行都需用更高標準自我規範。

但據了解，徐國勇獲知此事後表達生氣和失望，認為王定宇身兼中常委、選對會成員、派系代表性人物、立法院外交及國防委員會召委等多項要職，理應做為表率。對於媒體致電詢問，徐僅答覆，「我暫時沒有回應」。

另傳出兼任民進黨主席的總統賴清德擬撤銷王定宇的中常委職務，將召開中評會處理。兼任民進黨中評會主委的立委賴瑞隆表示，目前尚未接獲任何相關訊息；且就程序而言，中執委、中常委都是由全代會所選出，若是在非召開全代會期間，中執會就是黨內最高意志的機構，相關黨職處置必須經由中執會討論並做成決議，才能交由中評會處理。

