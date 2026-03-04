週刊爆疑「奪人小三」》出入名媛住所惹議 王定宇：已單身

民進黨立委王定宇強調目前自己為單身狀態，並沒有婚內發生任何不正當的事情。（記者劉信德攝）

民進黨立委王定宇昨遭「鏡週刊」爆料疑涉「奪人小三」，頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱的住所，遭疑有婚外情。王定宇隨後反控此事源於一名富商涉嫌性侵女員工未遂而轉移焦點；遭影射的愛爾麗集團創辦人常如山則發聲明駁斥，強調指控子虛烏有，否認有任何性侵行為。

王稱富商性侵未遂而轉移焦點

常如山駁斥 尋求司法還原真相

週刊報導指出，王定宇頻繁出入名媛劉怡萱位於台北吳興街、台南住所甚至過夜，更指劉怡萱與常如山交往期間，收受常提供的三間豪宅、瑪莎拉蒂、保時捷兩輛名車、名錶、項鍊還有出國旅費、信用卡費等。王被問及此事則指是一位富商涉嫌性侵女員工未遂，刻意藉此轉移焦點來抹黑他。

被影射的常如山昨發出聲明指出，關於媒體轉載王定宇指他涉嫌性侵劉女未遂一事，純屬子虛烏有。常如山說，因當時目擊劉女與王定宇共處一室，當下或許有情緒激動，但絕無對劉女有任何性侵行為，亦無派員跟監。

常如山說，劉女從未隸屬愛爾麗集團，其任何言行與該集團無涉，目前已委任律師將相關證據提供地檢署以還原真相，相信法律會釐清真相，還他公道，並就個人私人感情事務佔用公共資源，向社會大眾致歉。

王否認在婚內有不正當事情

王定宇昨受訪指出，他與妻子李淑吟在去年二月底已經簽字解除婚姻關係，過程平和，前妻目前仍在他的地方服務處幫忙，原本認為這是家庭私事，沒有必要公開，孩子們也都知道，他並沒有在婚內發生任何不正當的事情。

「我很感謝前妻這些年來的幫忙，現在我們仍維持良好朋友的關係，家人與孩子們也會聚在一起。」王定宇強調，他與劉怡萱並無感情關係，大家是朋友，兩個單身的成年人，只要不傷害他人、不違法，各自為自己負責就好。

