為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國人大議程曝光 對台政策確認推進「兩制」方案

    2026/03/04 05:30 記者鄒景雯／台北報導
    中國全國人大十四屆四次會議，將在3月5日至11日召開。（路透）

    中國全國人大十四屆四次會議，將在3月5日至11日召開。（路透）

    中國全國人大十四屆四次會議，將在三月五日至十一日召開，在對台政策方面，今年確認「兩制」方案的推進，兩岸交流一切以此為本，將由王滬寧負責論述，確立「反獨一中、融合發展」基調。

    來自北京的訊息同時指出，考量軍中穩定，本年習近平預計參與團組為江蘇及解放軍代表團，往年出席聚焦兩岸議題的福建、政協涉台團組，今年將不會出席。

    此外在人事方面，將以穩定為重，因此軍委成員可能將遇缺不補，即七名中央軍委暫時仍維持僅剩二人（習近平與張升民）。

    軍費預留三到四次全島鏈軍演

    人大會議將審議政府預算，在國防、維穩預算方面，創下新高，其中軍費預算：編列一兆九〇九五．九一億元（預計七．五％成長）。重點用途是預留三到四次全島鏈軍演、制壓印太美軍常態規模部署、政治整訓、新裝備研發（先進核打擊系統、六代機研發、055艦、超高音速導彈）。

    在武警、維穩部分，預編兩兆一〇〇五億元，重點用途是全領域人工智慧安控、少數民族維穩、重要衛戍地區反斬首基建。

    這次會議也將通過三部法律草案：一、「中華人民共和國生態環境法典」：整合環境法規。二、「中華人民共和國民族團結進步促進法」：強化民族認同與管理。三、「中華人民共和國國家發展規劃法」：將發展規劃制度化、法律化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播