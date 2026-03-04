中國人大議程曝光 對台政策確認推進「兩制」方案

中國全國人大十四屆四次會議，將在3月5日至11日召開。（路透）

中國全國人大十四屆四次會議，將在三月五日至十一日召開，在對台政策方面，今年確認「兩制」方案的推進，兩岸交流一切以此為本，將由王滬寧負責論述，確立「反獨一中、融合發展」基調。

來自北京的訊息同時指出，考量軍中穩定，本年習近平預計參與團組為江蘇及解放軍代表團，往年出席聚焦兩岸議題的福建、政協涉台團組，今年將不會出席。

請繼續往下閱讀...

此外在人事方面，將以穩定為重，因此軍委成員可能將遇缺不補，即七名中央軍委暫時仍維持僅剩二人（習近平與張升民）。

軍費預留三到四次全島鏈軍演

人大會議將審議政府預算，在國防、維穩預算方面，創下新高，其中軍費預算：編列一兆九〇九五．九一億元（預計七．五％成長）。重點用途是預留三到四次全島鏈軍演、制壓印太美軍常態規模部署、政治整訓、新裝備研發（先進核打擊系統、六代機研發、055艦、超高音速導彈）。

在武警、維穩部分，預編兩兆一〇〇五億元，重點用途是全領域人工智慧安控、少數民族維穩、重要衛戍地區反斬首基建。

這次會議也將通過三部法律草案：一、「中華人民共和國生態環境法典」：整合環境法規。二、「中華人民共和國民族團結進步促進法」：強化民族認同與管理。三、「中華人民共和國國家發展規劃法」：將發展規劃制度化、法律化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法