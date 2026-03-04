公部門將提李貞秀當選無效之訴 熟諳選務人士籲：中選會自行認錯扛責

民眾黨不分區立委中配李貞秀。（資料照）

中配李貞秀因「雙重戶籍」違反兩岸條例，立委參選資格惹議，公部門後續將向法院提出當選無效之訴。熟諳選務人士直言，中選會目前僅剩四名委員，依法要有五位委員才能開會決議公告遞補案，如今委員人數不足更無法開會追認遞補案；沒有追認，公告就是無效的，而公告要有效，才有當選無效的問題，呼籲中選會自行認錯扛下責任，若提起訴訟恐遭法院打臉。

熟悉選務人士表示，據「中選會組織法」第六條第二款，中選會必須召開委員會來議決才能做出公告，不過依「選罷法」第七十三條規定，立委於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定或其他事由出缺時應自立法院註銷名籍公函送達之日起十五日內，由中央選舉委員會公告遞補名單。

由於時間的限制，他透露，通常會由主任委員先電話徵詢委員的意見，就如中選會在前年十一月先公告民進黨立委王義川遞補案，之後再召開委員會議追認這項遞補案。

該人士指出，目前中選會委員只剩下四位，依法至少要有五位才能開會，因此中選會今年二月一日公告的遞補案是有問題的。既然沒辦法開會，就算事先徵詢也只能徵詢四位委員，無法授權公告，而現在他們也沒辦法依法召開會議追認此項遞補案；沒有追認，公告就是無效的。

他直言，公告要有效，才有當選無效的問題，就算要提起訴訟案也要等到中選會人數補足五位以上才能召開決議是否要提起訴訟；不過，若真的提起訴訟屆時可能會遭法院打臉，因為二月一日的遞補案本身就是無效的。中選會現在應自行認錯扛下責任，且除李貞秀外，其餘五位民眾黨立委也要等到中選會人數到齊才能依法公告遞補，誰叫他們要卡中選會人事。

民進黨團書記長范雲則表示，立法院長韓國瑜已承諾將針對此事召集黨團協商，期待立法院能守住法律底線。她支持公部門主動提當選無效之訴，只是訴訟需要時間，ㄧ個更快速、有效的方式，應是民眾黨主動撤銷黨籍，或李貞秀自行放棄擔任立委，直接解決根本問題。

