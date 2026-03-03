抗議國民黨提名程序不公 葉耀輝狀告花縣黨部主委背信

國民黨花蓮縣長提名引發爭議，前花蓮市長葉耀輝認為縣黨部決策過程有重大瑕疵，昨前往花蓮地檢署告發縣黨部主委盧新榮涉嫌背信。（記者王錦義攝）

國民黨花蓮縣長提名引發爭議，有意參選的前花蓮市長葉耀輝認為花蓮縣黨部在決策過程中有重大瑕疵，包括程序沒事先公告、全民調突然轉內參民調且未先徵詢，逕自對外發布內參民調結果、建請黨中央提名游淑貞，葉耀輝昨前往花蓮地檢署告發縣黨部主委盧新榮涉嫌背信，盧新榮則表示尊重。

盧新榮：未向葉承諾初選時程

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，葉耀輝上月向法院聲請假處分，要求凍結爭議初選作業，縣黨部已收到台北地院裁定駁回的通知。他強調，自己當時沒有向葉承諾四月還是五月才會初選，當時縣長初選特別辦法「尚未出爐」，只是依照過去他自己選鎮長的期程，說可能大概這個時候，但確切時間還是要依照中央黨部的條例辦理。

葉耀輝說，地方黨部先前說要在五月左右辦理提名，但他表態參選後，卻在未公告期程與規則、突襲式通知出席會議、且在他明確不同意列名的情況下，仍被強行納入短期民調，並對外流通結果，猶如為人量身訂做。

葉耀輝強調，提名程序至少應具備可預期性、公開性與共同協商原則，否則地方黨部若以突襲方式運作，足以對參選人造成重大傷害。提告是希望釐清程序責任，假處分被駁回部份會繼續抗告。

葉耀輝說，會繼續推出對花蓮有遠見的擘畫，爭取選民的認同，按照既定節奏持續到五月，屆時才是雙方真正的實力展現，到時民調就會告訴大家答案，讓花蓮縣民看見一場公平、公開的競爭。

