    政治

    擋軍購、杯葛總預算 宜蘭綠營：藍白年底選舉會自食惡果

    2026/03/03 05:30 記者江志雄、游明金、林欣漢／綜合報導
    民進黨宜縣黨部主委邱嘉進批鄭麗文強行通過吳宗憲空降宜蘭參選縣長，是瞧不起宜蘭人，年底縣長選舉，藍白就會自食惡果。（記者江志雄攝）

    民進黨宜縣黨部主委邱嘉進批鄭麗文強行通過吳宗憲空降宜蘭參選縣長，是瞧不起宜蘭人，年底縣長選舉，藍白就會自食惡果。（記者江志雄攝）

    國民黨主席鄭麗文昨出席宜蘭縣黨部新春團拜表示，國民黨在宜蘭、新北、嘉義市徵召的縣市長人選，通過中央黨部提名後，將同步啟動藍白合協商，希望宜蘭開創合作典範。綠營批評，藍白擋軍購、反美台優惠關稅，杯葛總預算，一連串毀憲亂政，年底選舉就會自食惡果。

    藍白敲定 13日舉行共同政見發布會

    國民黨、民眾黨昨天也舉行藍白合會前會，雙方敲定十三日於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店，舉行兩黨共同政見發布記者會。國民黨副秘書長李哲華表示，會中聚焦藍白共同政見發表與提名機制的產生方式，目標從藍白合作的新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市等四縣市開始試行。

    鄭麗文：團結加藍白合 沒有理由輸

    鄭麗文表示，宜蘭是民主聖地，不是上面隨便派一個人就要吞下去，面對民進黨主席賴清德的提名模式，宜蘭縣民也不服，只要國民黨團結加上藍白合，沒有輸的理由，就算再來幾個賴清德分身、再強意志力都沒有用。

    民進黨宜縣黨部主委邱嘉進反擊，鄭麗文為了「鄭習會」個人私利，一再的在國會擋軍購、反美台優惠關稅、杯葛總預算，這不用賴清德總統或什麼分身，任何一個有想法、有理念的縣民，都會唾棄這種行為。鄭麗文強行通過吳宗憲空降宜蘭參選縣長，是瞧不起宜蘭人，年底縣長選舉，藍白就會自食惡果。

    吳宗憲表示，國民黨宜蘭縣長提名內參民調出爐後，民進黨開始攻擊他，誰適合當縣長應用政策取勝，不是用抹黑、造謠模式騙取政權。

    民進黨縣長參選人林國漳說，他會以正面態度參加選舉，如果對手是吳宗憲的話（因為還有藍白合問題），他希望以正確法律與符合憲法精神，來守護宜蘭縣政，自己是土生土長宜蘭人，這三十年來，他以法律專業守護宜蘭鄉親，希望繼續用法律專業守護宜蘭縣民。

