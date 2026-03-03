宜蘭縣長初選 些微差距落敗 議長張勝德缺席國民黨新春團拜引聯想

國民黨宜縣黨部昨新春團拜，黨主席鄭麗文（前排中）親自出席，吳宗憲（前排右2）陪伴在側，初選落敗的縣議長張勝德則意外缺席，引發外界關切。（記者江志雄攝）

國民黨宜蘭縣長黨內初選日前揭曉，由立委吳宗憲勝出，議長張勝德以些微差距落敗；昨天宜縣黨部新春團拜，黨主席鄭麗文親自出席，原想營造大團結氣氛，未料張勝德意外缺席，黨內團結仍待考驗。不過，張勝德說，他是因為主持議會程序委員會無法出席，外界不要有過多聯想。

張勝德：主持議會程委會無法出席

吳宗憲與張勝德在爭取提名過程，表面看似和諧，但實際上暗潮洶湧；包括張勝德被外界爆料家族承包縣內六十億元工程，吳宗憲被支持張的議員放話「你選不上，別來選」等語，這些爆料內容來自何方？引人揣測。

請繼續往下閱讀...

另外，媒體曾傳出鄭麗文對宜蘭縣長提名人選提出三條件，第一要能勝選、第二要能整合藍白、第三要能夠在選戰抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。外界解讀，黨中央就是屬意吳宗憲，雖然國民黨否認，但仍是餘波盪漾。

日前民調揭曉，中央黨部不公布數據，僅稱兩人差距很小；張勝德很有風度，表示欣然接受鄉親決定，「一起送吳宗憲進入縣府」，但他的支持者已喊話要求公布民調接受檢驗。

國民黨宜蘭縣黨部昨新春團拜，鄭麗文親自出席，吳宗憲陪伴在側，就是少了張勝德，外界關切「議長怎麼沒有來？」也擔心黨內會不會因為初選風波而分裂？

張勝德指出，議會下週要召開臨時會，昨天先開程序委員會，這時間年初就訂好了，他是議長也是程序會召集人，當然要以公務為重，不可能請假去參加黨務。鄭麗文也說，張勝德主持會議不克出席，感謝張堅守議會，扮演稱職角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法