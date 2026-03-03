前藍委參加美國國會聽證會 許毓仁：立院須儘速通過國防預算

前國民黨立委許毓仁以華府智庫哈德遜研究所資深研究員身分受邀出席美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」舉行的聽證會。（資料照）

台灣聯外網路通訊仰賴海底電纜連接，卻頻傳遭中國船隻惡意破壞。前國民黨立委許毓仁以華府智庫哈德遜研究所資深研究員身分受邀出席美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）舉行的聽證會。許表示，海底電纜網路是攸關美國與盟友經濟安全與國家安全的戰略基礎設施，台灣立法院必須儘速通過國防預算，強化自我防衛與關鍵基礎設施保護。

強化保護戰略基礎設施 攸關美國與盟友經濟安全

USCC將於美東時間二日舉行聽證會，主題聚焦「海底基礎設施與戰略資源」，主要討論台灣海峽的海底電纜破壞風險，以及整個印太地區海底基礎設施韌性的關鍵重要性。許毓仁指出，全球超過九十五％的數據傳輸仰賴海底電纜，它們連結金融市場、支撐安全通訊、維繫經濟與國家安全，是現代世界真正的「隱形命脈」。若台灣周邊的重要樞紐發生一次重大中斷，無論是蓄意破壞或灰色地帶行動，都可能對全球經濟與盟友軍事通訊造成深遠衝擊。

許毓仁表示，他發表的證詞強調四點。首先，海底電纜網路是攸關美國與盟友經濟安全與國家安全的戰略基礎設施；其次，台灣海峽已成為潛在衝突熱點，一旦發生破壞行為，可能切斷亞洲與世界其他地區之間的關鍵連結。

第三，捍衛台灣安全，是維護這些基礎設施完整性與印太整體韌性核心；台灣立法院須儘速通過國防預算，強化自我防衛與關鍵基礎設施保護；第四，美國須與台灣、日本、菲律賓等區域盟友合作，加強海底電纜防護、分散路徑、建立安全備援與快速修復能力，避免「單點失效」演變成全球性危機。

