鄭麗文版軍購恐違背FMS 綠憂破局：為何就是要擋？

民進黨發言人吳崢昨指出，國民黨主席鄭麗文主導的軍購草案恐違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局。（資料照）

國民黨準備提出軍購特別條例，擬將政院版的八年一．二五兆元預算大幅縮減為三五〇〇億元，並明定履約進度及懲罰條款（違約責任）。對此，民進黨發言人吳崢昨指出，國民黨主席鄭麗文主導的軍購草案令人越來越不安，恐違背美國「海外軍售（FMS）」制度慣例，導致台美軍事採購面臨實質破局，他質疑：「鄭麗文為什麼就是要擋軍購？」

對此，國民黨文傳會副主委尹乃菁回應，相關的懲罰機制不會直接放入國民黨版軍購條例草案，可能會以附帶決議方式進行，主要目的是要督促國防部，讓軍購案履約進行，呼籲民進黨不要造謠。

吳崢指出，在FMS制度下，美國政府並不賺取差價，因此也不設定罰則，買家若認為金額過高，可以從減少採購量（含零附件、售後服務）著手，所有向美國採購軍備的盟邦都遵守這套制度。若硬把罰則寫進法律，美方恐怕無法配合，輕則延宕、重則破局，難道國民黨過去擋預算、拖審查還不夠，現在是要讓軍購直接卡死？

另，國民黨團昨與黨中央協調國民黨版軍購特別條例，國民黨智庫擬提出預算規模為「三五〇〇億+N」的版本，民進黨立委鍾佳濱指出，政院版軍購條例是八年一．二五兆元，每年是一五六二．五億元；國民黨中央堅持的三五〇〇億元杯水車薪，看起來像是在敷衍美方。這種只准買食材卻不准買餐具、廚具的提案，不僅會令美方質疑台灣自我防衛的決心，更會讓世界民主盟友質疑台灣的路線定位，請國民黨提案前三思。

民進黨立委吳思瑤也質疑，國民黨研議的三五〇〇億軍購條例打了二八折，比民眾黨四〇〇〇億更低，大幅限縮國防安全自主。國民黨立委徐巧芯版條例是八〇〇〇多億元、台中市長盧秀燕也將赴美討論，國民黨不應讓鄭麗文與黨團總召傅崐萁成為擋軍購元兇，希望版本審查就可併案直球對決。

CK楊發聲稱須有報價書 國會才審 遭質疑隔空向國民黨團下指導棋

被視為國民黨主席鄭麗文金主的異康公司董事長、「CK楊」楊建綱近日也對國防預算發聲。楊表示，台灣應要求美方提供立項分明、內容清楚的正式報價書，有報價書的，國會依法審查；沒有報價書的，暫緩審議。楊的發言被解讀是隔空向國民黨團下指導棋。

民進黨立委陳冠廷表示，國防政策不應受任何金主或個人意志影響，立院審查軍購案時，應以國家安全與專業評估為依歸，不是以政治算計為優先。

