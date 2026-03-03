美眾議員聯名致函宏國新總統 與台復交比跟中共合作好百倍

美眾議員聯名致函宏都拉斯新任總統阿斯夫拉，鼓勵履行競選承諾，恢復與台灣外交關係。（路透檔案照）

美國聯邦眾議員Tom Tiffany、Andy Ogles於二月廿六日聯名致函宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura），鼓勵其履行競選承諾，恢復與台灣的外交關係；信中更直指，與台灣站在一起，會比跟共產中國合作「好一百倍」。

二位眾議員在信中表示，阿斯夫拉的勝選，對宏都拉斯、拉丁美洲，乃至整個西半球而言，都是令人振奮的好消息。宏國選民明確拒絕了前總統卡蕬楚的政策，特別是她為了轉向共產中國，終結與民主台灣長達八十年邦誼的錯誤決定。

議員們指出，阿斯夫拉在競選期間提出的政見令人格外鼓舞，包括加強宏都拉斯與美國、以色列及台灣的經濟與外交夥伴關係，他們強力支持阿斯夫拉恢復與台北外交關係的意願，並視其為這項目標的核心。

信末，二位議員強調，如同阿斯夫拉所說，他們相信宏都拉斯及周邊區域國家，與台灣站在一起，發展會比與共產中國在一起「好一百倍」，期待阿斯夫拉正式宣布這項重要變革，期待未來有機會與宏都拉斯政府深化雙邊合作。

