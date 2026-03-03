中東掀戰火 我約76旅遊團、2059人受影響

受中東戰火影響，觀光署統計，共約七十六團、二〇五九國人受影響。圖為停放在杜拜國際機場的飛機。 （路透）

中東戰火延燒，影響不少參加中東或歐洲團（經中東轉機）的旅客；觀光署統計，自二月廿八日起受影響團體共約七十六團、二〇五九人，若後續旅客與旅行社間因取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，可於旅遊行程結束後一年內檢具相關資料，向觀光署委託的中華民國旅行業品質保障協會申訴調處。

阿拉伯聯合大公國的航空公司阿聯酋航空、阿提哈德仍暫時停止桃園往返杜拜、阿布達比的航班。可樂旅遊表示，因阿拉伯聯合大公國旅遊警示燈號升至「橙色」，將暫停銷售三月底前杜拜商品，並協助尚未出發旅客變更行程；雄獅旅遊也表示，三月八日前出發的杜拜團體皆取消出團，並依「國外旅遊定型化契約」第十四條辦理，提供轉團優惠。

請繼續往下閱讀...

雄獅旅遊表示，目前杜拜一團行程中，團員均安，行程調整以室內活動為主。加利利旅行社也表示，摩洛哥一團原定三月一日搭乘阿提哈德航空返台，也已改飛至巴黎，後續將搭乘其他航空回台。

觀光署旅行業組組長湯文琦強調，已出團至中東或歐洲的旅行業者及領隊，應隨時注意旅客安全；因航班取消使旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約規定，所增加的費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取，減少的費用也應退還旅客。

若旅客參加旅行社辦理的中東或歐洲團（經中東轉機），因戰爭影響導致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人的事由，旅客取消行程時，旅行社應依國外旅遊定型化契約辦理，除已代繳行政規費、已支付的必要費用外，餘額全部退還，旅客也可與旅行社協調延後出團或轉團。

我駐以代表處 助2國人離境

外交部已將以色列旅遊警示調升為「紅色」，建議國人儘速離境，並啟動國際護僑行動。外交部昨晚說明，我國駐以色列代表處已成功協助兩名滯留以色列國人離境，平安抵達約旦。針對其餘在中東地區受影響的國民，目前中東多國領空關閉，滯留在當地的國人務必提高警覺，耐心等待空域重啟，遵循當地政府的安全指引，並請主動與我國駐外館處聯繫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法