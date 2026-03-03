伊朗政權垮台 官員：中國攻台成本和難度增

伊朗最高領袖哈米尼在美以空襲中喪命，我官員分析，未來會增加中國武力攻台的成本和難度。（路透）

美國與以色列近日聯手對伊朗展開代號為「史詩之怒行動」空襲行動，伊朗最高領袖哈米尼已經身亡。熟稔國際情勢的官員昨日受訪表示，伊朗專制政權的倒台，未來會增加中國武力攻台的成本和難度。

美國總統川普在短短不到兩個月的時間內，展現強硬的戰略手腕，接連剷除了北京當局最親密的兩個重要盟友，包括成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，突襲炸死伊朗哈米尼等四十名伊朗政軍高層，而美軍對伊朗的軍事行動將持續四週。

中國三桶油 已去掉兩桶

我官員表示，中國、俄羅斯、伊朗、朝鮮是專制聯盟的成員，中國的石油主要來源國是委內瑞拉、伊朗和俄羅斯，中國的三桶油裡面，兩桶油被美國斷掉，對中國來講，未來在能源獲取上會出現風險，美國是從戰略上要斬斷中國的後援。

官員指出，伊朗可能出現政權改變，對國際秩序將產生衝擊影響，影響最大的還是中國。對台灣而言，只要中國不放棄武力犯台，武統的風險還是會存在。不過，中國領導人習近平要遂行對台軍事行動時，就會考慮到能源、糧食、金融及經濟外貿，都會受到西方國家的制裁。

官員分析，特別是能源部分，若伊朗石油無法提供給中國，中國要怎麼辦？所以伊朗專制政權的倒台，未來會增加中國武力攻台的成本和難度。他強調，「中國的三桶油現在已經去掉兩桶了」，中國必須考慮能源安全的問題。

