藍綠決戰百里侯》蘇清泉再戰 周春米政績做靠山

屏東縣長周春米（左）尋求連任，再度對戰國民黨蘇清泉（右）。（資料照）

記者羅欣貞／特稿

年底屏東百里侯之戰，民進黨屏東縣長周春米尋求連任，國民黨不分區立委蘇清泉捲土重來，兩人將二度對決，本屆縣長選舉雙方差距一．一萬票，經過四年，周春米擁有中央及地方執政優勢，並繳出具體施政成績；國民黨不分區立委蘇清泉雖勤跑基層，但創辦的東港安泰醫院大火釀九死，為選情增添變數。目前看來，民進黨守住屏東灘頭堡審慎樂觀。

法官出身的周春米是屏東立縣七十多年第一位女縣長。她上任後成立全國第一個縣政府長照處，如今各縣市群起效法，她更推動校園週週喝鮮乳、營養午餐補助與育兒三部曲，除育兒津貼，還有專業月嫂八十小時幫新手媽媽坐月子，今年在財政允許下提供未滿一歲的寶寶每月兩千元營養金，成為全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務及嬰幼兒營養金的縣市，落實全齡照顧。

民進黨在屏東縣執政約三十年，反觀國民黨在屏東政壇的人才培育斷層嚴重。醫生出身的蘇清泉已是第三度參選屏東縣長，在選戰策略上主攻對手的執政包袱，包括人口長期負成長、少子化等；但蘇創立的東港安泰醫院二〇二四年十月大火，造成九人死亡，也燒出全院近半是違建的問題，重創形象，蘇被屏檢緩起訴後，高分檢認處分不當，撤銷緩起訴發回屏檢，現重啟偵辦中。

屏縣藍綠對決，選情相對單純，周春米此次不再有四年前因初選造成的綠營分裂危機，只要凝聚黨內團結力量，爭取中間選民認同，穩紮穩打，選情相對有利；蘇清泉則需持續努力，採取更能切中要領的攻勢，才能有效突破重圍。

