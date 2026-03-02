官員稱中共惡意操作聲援李貞秀 學者：政府應協助企業分散市場

官員指出，中共惡意操作劉世芳部長親屬在中國投資一案，不外乎「恐嚇台商」、「分化台灣」、「跨境恫嚇」、「聲援李貞秀」等幾個目的。圖為中配立委李貞秀。（資料照）

親中港媒「大公文匯報」上週報導指控，內政部長劉世芳的外甥顏文群在中國投資謀利，且為她提供政治獻金。中國國台辦隨後附和正「依法依規」查處，揚言絕不允許支持台獨、一邊在中國賺錢。熟稔兩岸事務官員昨天受訪表示，中共惡意操作劉世芳親屬在中國投資一案，不外乎「恐嚇台商」、「分化台灣」、「跨境恫嚇」、「聲援李貞秀」等幾個目的。

我官員分析，中共惡意操作的目的，一是「恐嚇台商」，勿支持執政黨，否則打為台獨金主，且地方選舉要到了。二是「分化台灣」，並聲援李貞秀「女士」，讓台灣的政黨配合炒作相關議題，因立法院新會期開議了。三是「跨境恫嚇」，對我政府公務體系與相關公務人員製造寒蟬效應，這是中共一貫伎倆。

請繼續往下閱讀...

官員說，此舉再次凸顯中共以特定政治目的影響兩岸人民正常的商業行為。元宵節還沒過完，就急著對我內政部長出手，不僅持續破壞兩岸關係、分化台灣社會，也提醒台商，注意在陸風險的提升。

前東海大學陸研中心副執行長洪浦釗昨受訪表示，中國把劉世芳親屬一併點名，重點在傳遞一個訊號，「不論你是不是公職人員，任何人只要想在中國賺錢，就必須符合中國的政治期待」。這不是單純的懲戒，而是在劃一條線。

洪浦釗：中共在斷金脈

「更現實一點，這其實在斷金脈！」洪浦釗說，中共意思很清楚，你可以做生意，但前提是不能有「不被認可」的政治立場。一旦被貼標籤，不只是你本人，連家人、企業都可能被牽連。

洪浦釗指出，「當你的投資、你的收入、你的市場，隨時可能因為政治判斷被凍結或查處」，等於是在告訴台灣社會，經濟利益控制在政治手裡。當大家知道生意可能被掐住，自然就會少說話、少表態。這才是中國想要的效果，不是全面打擊，而是讓壓力自行擴散。

他建議，政府可協助企業分散市場，降低對單一市場的依賴，提供法律與行政支援，建立清楚的風險揭露與應對機制，不能讓中國可以隨時掐住金脈、予取予求，而台灣只能被動承受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法