民團批鄭麗文：打錯強心針變迴光返照

國民黨主席鄭麗文日前稱「鄭習會」將對國民黨「大加分」，且更能保障兩岸、台海穩定，助攻年底選情。不過，民團質疑，她的「親中、疑美」已不為黨內認同，打錯強心針實際是「迴光返照」；台灣基進黨主席王興煥也認為，這未必對藍營選戰有益，同時憂心台中、高雄恐成中共介選要地。

台灣北社社長羅浚晅表示，鄭麗文就任黨主席後完全展露「親中、疑美」路線，若「鄭習會」真有這麼好，那中常會、新年談話、春酒到開工團拜，應有許多大咖公開支持鄭麗文，但現實不然，更不用問台灣人民怎麼想。

羅浚晅形容，「鄭習會」就好比幫國民黨打錯強心針、看似一時興奮，實際上是「迴光返照」，血壓衝高後身體變黑、逐漸失去生命氣息，無論對國內社會、國際形勢都不會加分。

羅浚晅直言，美國、國際社會如今明顯挺台，一改過往的戰略模糊；相比中國友好的軸心國近期一個個落馬，美國宣布發起「史詩怒火」行動攻打伊朗，更凸顯我國站在正確戰略軸線上，也凸顯中共總書記習近平缺乏與美國總統川普的談判籌碼。他認為，國民黨若要在年底選戰取得成果，除要考慮目前的親中路線是否恰當，更要優先做好黨內共識的整合，否則可能沒有資格重返執政。

對於鄭麗文指稱民進黨大賣「芒果乾」（亡國感）、蕭旭岑批「抗中保台」已過時，台灣基進黨主席王興煥表示，台灣社會目前仍穩定處於「維持現狀」，因此，他認為抗中保台並非過時，更可能會因中共決策「促統」，而導致民眾抵制情緒再起；王並引北京二〇一八曾喊「九二共識，一國兩制」、反成二〇二〇總統選舉主軸一事為例，指出中國冒進與否將成關鍵因素。

憂台中、高雄恐成中共介選要地

至於中國因素對年底九合一選舉的影響，王興煥分析，國共兩黨都著眼擴大藍白席次，但暗助民眾黨壯大成共產黨的「支線任務」，也是為日後的統戰運用埋伏筆。他直言，著名搖擺都台中市的「江楊之爭」，會成中國介入的首要破口、其次是高雄市；王並強調執政黨若能跳脫框架，可望免於在六都中受到「國共眾」三黨合的整體牽制。

