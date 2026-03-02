藍營：兩岸交流 今天不做 明天就後悔

國民黨主席鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上台後，被外界質疑路線親中。對於「鄭習會」是否真有加分效果，以及鄭的兩岸路線有無修正必要，上月赴北京參加國共智庫論壇的國民黨大陸事務部主任張雅屏昨表示，鄭麗文一直強調，兩岸和平是國民黨的使命，當這個方向於情、於法、於理且世界各國都認為是該做的事，國民黨就去做。民進黨沒有能力促成兩岸和平，做不到還怪國民黨，很沒有道理。

是否擔心「鄭習會」會為年底選舉帶來衝擊，交流被貼標籤？張雅屏引用前總統蔣經國曾針對十大建設的發言，「今天不做，明天就會後悔」，台灣在民進黨執政後，最先有兩岸交流突破的是前黨主席連戰，連戰二〇〇五年赴中交流時，黨內反彈的聲音較現在有過之而無不及，包括覺得會有問題、不是執政黨為何要去做等，但連戰當時頂住壓力，達成連胡會五項願景，也確實打開局面，這就是往和平方向努力的過程。

重返正藍路線 尋求和平發展

張雅屏指出，從二月初的國共智庫交流，可看到民進黨用各種方式來製造民眾的誤解，就是因為對民進黨會有傷害，他們就會不斷製造國民黨「賣台、擋軍購、為了鄭習會」等連結，事實上時間、序列都不對。一開始的消息說國共兩黨交流，是為了擋軍購，問題是在軍購發生前，他們已經在談了，如何在談的時候未卜先知？所以用「擋軍購作為條件才能交流」，這在邏輯上是說不通的。

一名中常委表示，前黨主席朱立倫領導的國民黨過度傾向美國，迴避兩岸議題，甚至在某些論調趨同民進黨，讓深藍黨員難以接受。鄭麗文主張「九二共識、反對台獨」，讓國民黨重返正藍路線，這次許多新任中常委都是台商，包括曾新慧、勤彭蓁、鄧治平等，反映黨內希望打開兩岸交流的空間，接下來鄭麗文能否訪中及「鄭習會」，中常委及黨員們都相當看好。

國民黨台南市長參選人、立委謝龍介表示，兩岸由執政黨去對話溝通更好，但如果執政黨不做，當然就由在野黨來做。交流就是希望兩岸能和平穩定發展，避免擦槍走火。只要兩岸和平發展，任何方式國民黨都支持。

