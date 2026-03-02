為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    童子瑋競選團隊 卓芷戎出任發言人

    2026/03/02 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋昨公布競選團隊發言人，將由曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎擔任。（進步基隆辦公室提供）

    基隆市議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋昨公布競選團隊發言人，將由曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎擔任。（進步基隆辦公室提供）

    基隆市議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋昨公布競選團隊發言人，將由曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎擔任。他強調，延攬具備完整中央與地方歷練的專業媒體人才，是為了強化團隊政策論述與媒體溝通能力，讓基隆的城市願景被更清楚、精準地傳達。

    童子瑋指出，市政治理除了回應在地需求，也要積極引進其他縣市的成功經驗。卓芷戎歷任桃園市政府副發言人、經濟發展局專員以及勞動部新聞室主任，熟悉地方治理與中央政策運作，同時也參與多次大型選戰文宣工作，具備高度選戰敏感度與議題操作能力。她的加入，將有助於團隊在政策說明、議題攻防與輿情管理上更為精準到位。

    此外，卓芷戎曾於任職桃市府經發局期間，參與重大投資案追蹤、企業聯繫與投資障礙排除等，而基隆正處於港市轉型與產業升級的關鍵階段，卓在招商與城市品牌行銷的歷練，有助於團隊深化經貿產業論述，強化基隆對外連結與投資吸引力。

    卓芷戎表示，對基隆始終有好的印象，這次受到邀請，深感基隆正站在轉型關鍵點，期盼能以過去的實務經驗，帶給團隊更多元的觀點與策略思維。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播