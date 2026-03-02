童子瑋競選團隊 卓芷戎出任發言人

基隆市議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋昨公布競選團隊發言人，將由曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎擔任。（進步基隆辦公室提供）

基隆市議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋昨公布競選團隊發言人，將由曾任桃園市政府副發言人、勞動部新聞室主任的卓芷戎擔任。他強調，延攬具備完整中央與地方歷練的專業媒體人才，是為了強化團隊政策論述與媒體溝通能力，讓基隆的城市願景被更清楚、精準地傳達。

童子瑋指出，市政治理除了回應在地需求，也要積極引進其他縣市的成功經驗。卓芷戎歷任桃園市政府副發言人、經濟發展局專員以及勞動部新聞室主任，熟悉地方治理與中央政策運作，同時也參與多次大型選戰文宣工作，具備高度選戰敏感度與議題操作能力。她的加入，將有助於團隊在政策說明、議題攻防與輿情管理上更為精準到位。

此外，卓芷戎曾於任職桃市府經發局期間，參與重大投資案追蹤、企業聯繫與投資障礙排除等，而基隆正處於港市轉型與產業升級的關鍵階段，卓在招商與城市品牌行銷的歷練，有助於團隊深化經貿產業論述，強化基隆對外連結與投資吸引力。

卓芷戎表示，對基隆始終有好的印象，這次受到邀請，深感基隆正站在轉型關鍵點，期盼能以過去的實務經驗，帶給團隊更多元的觀點與策略思維。

