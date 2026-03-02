為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自由日日shoot》外交部：領事保護權不應成政治操弄工具

    2026/03/02 05:30 記者黃靖媗、蔡宗勳／綜合報導
    行政院長卓榮泰昨在嘉義受訪表示，賴總統已經由國安團隊簡報，充分掌握到該地區所有新的局勢的發展。（記者蔡宗勳攝）

    美國與以色列上月底對伊朗空襲，中國駐以色列使館昨日稱允許台人持「台胞證」登記撤離。對此，外交部發言人蕭光偉表示，我國領事保護權不應成為政治操弄工具，我國政府已同步展開國際護僑行動，提醒國人在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險，國人若有任何安全疑慮或撤離需求，請直接聯繫我各駐外館處。

    在中東3千國人 人身均安

    行政院長卓榮泰昨在嘉義受訪表示，賴總統已經由國安團隊簡報，充分掌握到該地區所有新的局勢的發展；同時，我們主要跟相關的一些民主友盟國家也保持高度聯繫，希望能夠完全掌握到國人的各種需求，確保在該地區國人的安全。

    外交部昨日說明，目前我國在中東地區僑民及國人共約三千餘人，人身均安；經我駐以色列代表處等相關館處主動瞭解，尚未接獲國人撤離需求。

    蕭光偉表示，我國駐中東地區各館處已啟動緊急應變機制，目前除駐巴林代表處配合當地政府安全指引，暫時採取居家辦公外，其餘駐中東各館處均維持正常運作。

    蕭光偉說明，我國駐杜拜辦事處已接獲多起國人求助電話，由於目前阿拉伯聯合大公國及鄰近地區空域已關閉，駐處除與阿聯台商（僑）保持聯繫管道，也建議旅遊國人優先就地避難，等候空域開放後，再依正常程序離境，駐處將持續提供必要協助。

    針對中國駐以色列大使館宣稱開放中國、港澳及我國人持「台胞證」登記撤離前往埃及，蕭光偉嚴正重申，我政府已同步展開國際護僑行動，外交部及相關館處將致力提供國人必要且即時的協助、積極協助國人確保人身安全，我國領事保護權不應成為政治操弄工具。外交部也提醒國人，在中東目前複雜局勢中尋求中國協助的風險。

    民進黨立委陳冠廷指出，撤僑屬於高度敏感的主權行為，中共卻在危機時刻以「台胞證」為條件，將人道協助與政治前提綑綁，藉機矮化台灣的國格，一旦個人資料與國籍認定被政治化，未來可能衍生的法律與外交影響，國人必須審慎評估。

