《北市228追思》父親228蒙冤逃亡50年 家屬︰比一槍斃命還悲慘

今年是二二八事件七十九週年，台北市府昨在二二八和平公園紀念碑前廣場，舉辦紀念追思會，前副總統呂秀蓮、台北市長蔣萬安皆出席，向受難者及其家屬致意。今年由受難者施芳井家屬代表施淑娟致詞，她回憶父親逃亡期間，貧病交加，深受蒙冤之苦，強調父親「所受的慘痛經驗，比一槍斃命還要悲慘」。

施芳井於二二八事件時任新竹縣警察局巡官，不忍鎮暴清鄉行動，遭新竹縣警局羅織其以攜械支援暴民之罪，因此化名施少琅，被迫通緝逃亡五十年。

施淑娟回憶，民國卅四年政府招收一百名優秀的高中畢業生，成立第一屆警官大學，父親畢業後被分派到竹東派出所，服務期間和鄉民相處非常融洽，不幸遭遇二二八事變，由於不忍逮捕當地抗爭民眾，因此遭受蒙冤、審判，判刑、逃亡五十年。

施淑娟說，逃亡期間，父親遭受到「我的祖父嚇死、我的祖母絕食身亡，我爸爸的太太離棄、改嫁他人」，父親貧病交加，深受蒙冤之苦，他所受的慘痛經驗，比一槍斃命還要悲慘。

施淑娟也鼓勵，希望受難者家屬收起哀傷的心靈，繼續燦爛的前途，並感謝歷屆總統先生，努力彌補歷史的悲劇、傷痛，頒發恢復名譽證書，使受難者家屬不用再將恐懼藏在肚子裡，也不用再自卑長嘆。雖然昔日傷口依然存在，至少讓他們不再恐懼孤獨，社會終於願意聽家屬的心聲。

