《北市228追思》蔣萬安致歉 家屬舉牌無解決、無原諒

公投護台灣聯盟、台灣國等團體在二二八和平公園外，舉牌、頭戴紙袋表達訴求。（記者廖振輝攝）

劉品佑批評蔣的道歉與和解僅是自我安慰 蔣︰會盡最大力量還原真相

台北市政府昨天在二二八和平公園紀念碑前廣場舉行紀念追思會，市長蔣萬安致詞強調，二二八事件是絕不該發生的悲劇，並以市長身分向受難者及其家屬致歉，受難者家屬劉品佑則頭戴牛皮紙袋，同時舉牌「代誌無解決、原諒無可能」表達無聲抗議，走出會場後掀開頭套露出真容且具名受訪批評，如果沒有真相與正義，蔣的道歉與和解僅是自我安慰。

蔣︰228事件是絕不該發生的悲劇

蔣萬安昨抵達會場後，由台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉陪同，一一與家屬握手，追思會開始後，先是敲響和平鐘，全體默哀一分鐘，再由蔣偕同家屬代表施淑娟、陳春枝向受難者英靈獻花致意。他致詞時說，二二八事件是絕對不該發生的悲劇，「身為台北市長，我要向昔日的受難者，以及受難者的家屬親人致歉。」

蔣萬安表示，二二八事件的受難者及家屬親人，七十九年前經歷人生最淒涼的衝擊，終其一生都活在陰影裡，承受極大的現實壓力，每每念及於此便深感哀痛，更由衷感佩他們的奮進與堅毅。「我是中華民國的首都市長，我會盡我所能，來捍衛民主，保障人權，絕不辜負前輩們的篳路藍縷，絕不辜負我這一代人對這塊土地的忠誠。」

場外民團 抗議封路權禁集會遊行

不過，公園外的公投護台灣聯盟、台灣國、西門町大旗隊等組織，則以行動劇方式，抗議蔣市府封鎖公園周邊路權，以致無法舉辦集會遊行。

「不要再消費二二八了！」劉品佑指出，蔣萬安常說要傾聽、溝通，然三年前的二二八，他要求蔣萬安以蔣家後代身分道歉時，換來的卻是被警察帶往派出所強制拘留，即便告知是受邀參與的家屬，仍被視而不見並拖出紀念公園。三年後的二二八，一走進公園就發現有許多警察站崗，「比戒嚴還要戒嚴」，還被安排到貴賓席而非家屬席，蔣把不同聲音的「不合格」家屬視作需要隔離的異議分子，並批蔣宣稱要「尋找和解與團結」，卻無具體作為，「代誌無解決、原諒無可能。」

劉品佑直言，沒有真相與正義，蔣萬安的道歉及和解都只是在自我安慰，安慰自己身為加害者後代，仍享受著威權遺留下的政治紅利，他不是無能為力，只是不願意面對歷史。「不要只有空殼的道歉，請用行動證明，你不是在逃避責任、欺騙選票！」

蔣萬安回應，一定會盡最大的力量，持續努力做到還原真相、撫平傷痕。台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉補充，追思會座位規劃全區皆為貴賓席，依回覆出席情況先後、親屬世代，與考慮年長者需求安排座位，家屬席和貴賓席的差別應為誤會。

台北市政府昨舉行二二八紀念追思會，受難者家屬劉品佑頭戴牛皮紙袋、舉牌表達無聲抗議。（記者叢昌瑾攝）

台北市昨舉行二二八紀念追思會，市長蔣萬安出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

