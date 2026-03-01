連假辦燈會、賞櫻 竹市府挨批消費228傷痛

新竹市昨舉辦228追思音樂會。 （記者洪美秀攝）

昨天是二二八第七十九週年和平紀念日，新竹市府昨循往例舉辦追思音樂會，但有市民投訴，市府今年把元宵燈會與新竹公園一一〇週年賞櫻系列活動都辦在二二八連假中，更用市集及魔術及演唱會等節慶歡樂方式，認為是消費二二八的歷史傷痛，無視二二八帶給台灣人的悲痛，更混淆市民對二二八紀念日的歷史記憶。

市府：例行性活動 勿上綱為對歷史不敬

市府回應，今年規劃新竹公園賞櫻系列活動，是配合農曆春節時程安排，屬城市例行性觀光與文化活動安排，與任何政治或歷史議題無關。市府一向尊重二二八事件的歷史意義與紀念價值，對歷史記憶與公共討論抱持審慎態度。若一般性例行性城市活動無限上綱為對歷史的不敬，易造成社會不必要的對立。

昨天是二二八和平紀念日，各地都有相關追思與紀念活動。讀者投訴指稱，新竹公園今年一一〇週年，公園內的櫻花樹早在農曆春節期間已開近八成，多數櫻花已冒綠芽。市府卻選在二二八連假辦賞櫻活動及市集和魔術表演等歡慶活動，是無視二二八事件帶給台灣人的傷痛，且用節慶心態消費二二八歷史事件，相當糟糕。

另市府前晚在護城河及二二八紀念公園舉辦元宵燈會活動及晚會，大量的燈節燈飾與二二八紀念公園莊嚴的形象很不相襯，除未將二二八歷史事件讓市民認識與了解，更隻字不提旭橋事件與不義遺址碑文，刻意淡化與抹煞二二八歷史事件的集體記憶，是最壞的示範，更批市府舉辦二二八追思活動也只是虛應了事。

