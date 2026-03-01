桃園追思228 張善政籲正視歷史、記取教訓

桃園市政府於桃園市二二八紀念公園舉行「二二八事件七十九週年追思紀念」活動，受難者家屬在紀念碑前獻上百合花致意。 （記者謝武雄攝）

受難家屬林秀峰：事件後家族從蘆竹最大地主變成一無所有

昨為二二八事件七十九週年紀念日，桃園市政府在位於蘆竹區的桃園市二二八紀念公園舉行追思紀念會，悼念受難者並撫慰遺族，其中，事件時任蘆竹鄉長林元枝也是受難者，曾被國民政府蔣介石政權列為「台灣地區在逃奸匪通緝總名冊」首位，其子林秀峰昨受訪說，事件後家族從蘆竹最大地主變成一無所有，父親被關押於綠島監獄，一九七〇年放回家後也變成社會邊緣人，鬱鬱而終。

林秀峰表示，父親林元枝於一九四七年擔任蘆竹鄉長，當時全台灣一片混亂，父親為了地方安定，籌組保鄉隊，卻因為接收武器而被認為有叛亂行為，遭發布命令通緝，逃躲到一九五二年出面自首，一九七〇才從綠島出來，一九八二年過世。

林元枝姪女也是白色恐怖受害者，她受訪說，台灣大學中文系畢業後，於一九七一年到桃園高中教書，當時國民黨統治，動輒高喊「德政」，要人民要感恩戴德，但這並非民主常態，她常常教導學生要有獨立思考能力，結果被檢舉「思想問題」，捲入白色恐怖的煎熬之中，當時思想犯要被判刑七年，最後是父親好友出面力保，她才免去牢獄之災。

蘆竹鄉誌將228等資料納入

致力於桃園地區二二八事件與白色恐怖歷史調查，曾與市府文化局合作出版《重生與愛：桃園縣人權歷史口述歷史文集》的陳銘城提到，林桂英主張「以本土觀點立場，公平看待每一階段政權存在於台灣發展的史實」，前蘆竹鄉長曾文敬任內邀請林桂英編寫鄉誌，她將二二八、白色恐怖等資料納入鄉誌，堪稱創舉。

家屬在碑前獻放百合花朵

昨追思會由市長張善政主持，他先在二二八紀念碑前獻上花圈，隨後帶領全體與會人員默哀，接著受難者家屬、市民朋友等人士，也在碑前獻放百合花朵，眾人還在追思板貼上象徵自由與祥和的「和平鴿」，表達對受難者最深的敬意與緬懷。

張善政表示，二二八事件是歷史上不可磨滅的痛苦回憶，有很多同胞蒙受不白之冤而結束人生，或人生最精華時段在監獄度過，會場追思板上記載桃園受難者姓名，追思活動除撫慰受難者及家屬，更要正視歷史、記取教訓，深刻檢討避免再發生類似事件。

二二八事件研究者陳銘城觀察，今年會場沒有受難者故事，只有受難者名單展板，其中有些人與桃園無關，使得有些桃園受難者家屬到場卻看不到親人的名字，讓人覺得市府主辦機關越來越不用心。

