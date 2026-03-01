赴義光教會追思 蕭美琴：瞭解過去 才有力量面對未來

昨是二二八紀念日，也是林宅血案滿四十六年，副總統蕭美琴等人昨前往義光教會出席「林家祖孫安息四十六週年追思禮拜」。（圖取自總統府官網）

昨是二二八紀念日，也是林宅血案滿四十六年，蕭美琴副總統昨前往義光教會出席「林家祖孫安息四十六週年追思禮拜」時表示，瞭解過去才有力量面對未來、更加珍惜這塊土地，守護這條以生命、鮮血與眼淚鋪出來的民主道路。並盼共同繼續為國家祈禱，賜予人民智慧、力量與勇氣，讓這片土地充滿和平、慈愛與公義。

宜蘭林家墓園追思會 鄭麗君等近百人出席

慈林基金會昨也在宜蘭慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會，近百名哀悼人合唱「天佑台灣」等多首歌曲並至墓前獻花。前民進黨主席林義雄連續三年缺席，由妻子方素敏等家人到場，行政院副院長鄭麗君、國安會副秘書長林飛帆、行政院政務顧問林國漳等多位政治人物出席。

近期因電影「世紀血案」引發爭議，讓發生在一九八〇年的林宅血案再度受到討論。由案發地改建的義光教會，昨舉辦追思活動，蕭美琴一身黑色西裝，神情肅穆地出席追思禮拜。她致詞表示，這個地方曾見證台灣黑暗歷史中的死亡、迫害與苦難，也提醒著我們爭取自由與人權的道路是何等坎坷。

蕭美琴說，感謝前輩的承擔，讓大家能生活在自由的國家，享受人權與民主。不只因為他們承受苦難、為臺灣背負十字架，更因為這些苦難沒有讓他們改變公義、憐憫、與主同行的路線，以及對包容、愛、赦免與慈悲的堅持。

蕭也指出，透過追思來提醒後代的責任，除了義光教會作為「不義遺址」，要讓更多人前來瞭解與體會台灣的歷史；賴總統在去年二二八紀念活動中提到，有資料、有真相，才有和解，因此要求國安局戒嚴時期政治檔案解密，最近已交給國發會檔案管理局。重新認識台灣的歷史過程中可能有許多傷痕、痛苦及覺醒。

蕭副總統說，有人說當台灣人很辛苦，內部有各種挑戰，外部有更大的武力威脅，國際環境也有諸多不公平。正因為身為台灣人不容易，才更值得驕傲與自信面對世界。瞭解過去才有力量面對未來、更加珍惜這塊土地，守護這條以生命、鮮血與眼淚鋪出來的民主道路，是我們的責任。

昨是二二八紀念日，也是林宅血案滿四十六年，慈林基金會在宜蘭慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會，前民進黨主席林義雄夫人方素敏（前排左二）等人出席，場面肅穆哀戚。（記者王峻祺攝）

