為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    追思228 姚嘉文：守護自主民主 和平才能長久

    2026/03/01 05:30 記者陳政宇、黃靖媗／台北報導
    台灣基進與台灣國家聯盟昨在中正紀念堂前舉辦二二八事件七十九週年追思會，總統府資政姚嘉文等人出席。（記者叢昌瑾攝）

    台灣基進與台灣國家聯盟昨在中正紀念堂前舉辦二二八事件七十九週年追思會，總統府資政姚嘉文等人出席。（記者叢昌瑾攝）

    二二八事件七十九週年，台灣基進與台灣國家聯盟昨在中正紀念堂體前舉辦追思會。總統府資政姚嘉文強調，真正的和平之道，在於堅決阻止外來政權對台灣的干預與壓迫，守護國家自主與民主體制，和平才有可能長久。

    民團籲政府 提中正紀念堂轉型時間表

    追思會由牧師黃春生開場禱告，專業女高音王喬怡老師獻唱「聖母頌」為逝者祈禱，現場並在廳堂前展現巨幅受難者名單，引領與會者拾級繞行，象徵逝者對威權象徵的凝視與翻越。最後安排專業舞者黃超銘領舞、孟子揚及經民連幹部所組成的群舞，以安魂舞的儀式，向逝去的亡靈表達哀思。

    姚嘉文向罹難亡靈致敬，並表示二二八做為和平紀念日，不僅是期盼族群和解與社會和平，更應正視歷史根源。真正的和平之道，在於堅決阻止外來政權對台灣的干預與壓迫，守護國家自主與民主體制，和平才有可能長久。

    二二八關懷總會理事潘信行以家屬身分出席，其父潘木枝因行醫濟貧在地方上頗具名望，二二八期間因與陳澄波等仕紳參與衝突調解，而遭國民黨的軍隊在嘉義車站前行刑式槍決。潘信行疾呼，轉型正義不能再拖，二二八事件是國家機器對人民的殺戮，帶給無數家庭難以抹滅的傷痛，獨裁者至今卻仍被公共膜拜，「社會對威權象徵的縱容與遺忘，只剩受難者的悲情，看不見加害者的責任。」

    台灣共生青年協會昨也於自由廣場舉辦「二〇二六共生音樂節」，藉由音樂演出、互動展覽、人權市集等形式紀念二二八事件。共生青年協會並呼籲政府應儘早提出中正紀念堂轉型時間表、停止朝拜獨裁者銅像，並增設中、英、日、韓四語導覽說明，還原建築的威權意涵及人權迫害歷史，也呼籲台北市政府撤除以「中正紀念堂」命名之捷運站、公車站站名。

    協會指出，行政院長卓榮泰去年六月已於轉型正義會報中，同意中正紀念堂轉型為「民主教育園區」，但至今已八個月過去，仍未見行政院提出規劃方案及時程表，大眾、外國觀光客仍持續朝拜獨裁者，忽略獨裁者對台灣民主的傷害。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播