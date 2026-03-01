黨團版軍購條例 藍委：不能是3500億

紐約時報報導，川普政府可能延後宣佈對台軍售，以避免「川習會」生變，是否會影響立法院審議軍購特別條例。國民黨立委徐巧芯認為，付委、審查一樣會是優先，但討論過程有可能會比較漫長。（資料照）

黨團幹部明天與黨中央協調 磋商共識版本

國民黨版軍購特別條例將在本週五付委審查，雖然國民黨中央已釋出三五〇〇億元版本說帖供黨內參考，但與多數國民黨立委希望的超過八千億元金額大相逕庭、毫無共識，最終版本仍難產中。據了解，國民黨團幹部明天將約黨中央協調軍購特別條例一事，再盡力溝通、磋商出共識版本；黨內立委表示，「任何版本都有可能，但不希望是三五〇〇億元」。

「這場角力 黨團若輸了會很慘」

立法院長韓國瑜在廿四日立法實務研討會對國民黨團喊話，要把蓋住口鼻的紙拿開，否則會逐步窒息，如果一個錯誤判斷，會不會變成四面楚歌？強調軍購條例開始進入付委審查，「可能就把一張蓋住口鼻的紙拿開了」。且現在中美對抗博弈，地緣政治衝突劇烈，希望大家要有智慧跟勇氣化解。

黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄近日正努力在黨團與黨中央中間溝通協調，將黨團的意見提供給黨中央參考，希望讓兩邊的想法能夠更接近一些，不過黨中央仍堅持三五〇〇億的版本，因此週一還要再去溝通。

「看起來黨中央執意要過三五〇〇億元的軍購版本，但我們認為不能只是三五〇〇億元！」黨內立委表示，目前黨中央只提供說帖，尚未拿出版本與黨團討論，黨中央確實很堅持，不排除有可能提出三五〇〇億元的黨版，因為黨中央只想要黨團聽它的，兩邊有點角力，「這場角力黨團一定要贏，輸了會很慘」。有立委坦言，國民黨的版本根本什麼都買不到。

川普恐延軍售 徐巧芯稱付委不變

另據紐約時報報導，川普政府可能延後宣佈對台軍售，以避免「川習會」生變，是否會影響立法院審議軍購特別條例。國民黨立委徐巧芯認為，付委、審查一樣會是優先，但討論過程有可能會比較漫長，畢竟川習會怎麼談也與軍購有連動性，都要看國際情勢而定。徐說，當初她的軍購特別條例版本即有考慮到這一點，所以明確限定「對國外採購」，也就是如果美對台軍售項目生變沒有要賣，一毛錢都不能花，但政院版沒有此規範，可以直接流用轉為國內採購，這點必須注意把關。

國民黨團書記長林沛祥則表示，國民黨一向尊重美國在整體外交與安全政策上的節奏與戰略考量，也理解國際局勢複雜多變，期待美國持續依既有承諾，協助台灣強化自我防衛能力，提升整體嚇阻力量。

