訪中在即 紐時：川普延遲130億美元對台軍售

紐約時報二月廿七日引述美國官員說法，披露美國國會一月批准的對台一三〇億美元軍售案，目前仍被擱置在國務院，因為白宮指示暫緩推進，避免總統川普四月訪問中國行程生變。圖為川普與習近平去年十月在南韓釜山會面。（美聯社檔案照）

紐約時報二月廿七日引述美國官員說法，披露美國國會一月批准的對台一三〇億美元（約四〇八〇億台幣）軍售案，目前仍被擱置在國務院，因為白宮指示各聯邦機構暫緩推進，避免總統川普四月訪問中國行程生變。

美國會一月批准後 目前被擱置國務院

川普政府去年十二月初步宣布對台軍售，約八項武器、金額達一一〇億美元，隨後國務院在一月將軍售案提交國會非正式審查，金額提高至一三〇億美元，並獲得批准，包括用於「愛國者」防空飛彈系統的攔截飛彈、反無人機設備、另一套飛彈防空系統「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS），以及其他小型武器和維護和保障設備。

紐時報導指出，美方官員透露，在那以後，這項軍售計畫一直被擱置在國務院。白宮曾指示部分參與審議軍售計畫的人員停止推進，以確保川普四月訪中與中國國家主席習近平的峰會成功舉行。美國國務院對此表示，不對進行中的對台軍售發表評論，並強調美國政府「已非常明確地」表明，美國對台灣的承諾一如過去四十多年依然不變。

據報導，國務院通常會將擬議的軍售方案提交參、眾議院軍事委員會，由共和、民主兩黨最高級別議員進行審查，若獲得非正式批准，國務院不久後就會公開宣布軍售案，並將方案提交國會進行形式上正式批准。非正式批准階段至關重要，例如在二〇二三年十月以色列對巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」展開襲擊期間，國會民主黨議員曾花費數週至數月審查對以軍售，迫使川普政府三度繞過國會，加快向以輸送武器。

美國對台灣的軍售在國會獲得兩黨強力支持，一九七九年的「台灣關係法」規定，美國政府有義務向台灣出售防禦性武器，國會通常會迅速批准這類軍售。

川普作為 美專家：恐違反對台六保證

川普二月四日與習近平的通話中曾討論美國對台軍售，習要求川普「極其謹慎地」處理此一議題，並警告川普，美國對台立場是「中美關係最重要的問題」，中國「絕不允許台灣與中國分裂」。當天，川普發文證實兩人談到台灣，之後又向媒體透露，鑑於習近平反對美對台軍售，他正在考慮如何處理這個問題。美中政策專家直言，川普這番話可能違反一九八二年的美國對台「六項保證」，其中一項保證為美國政府在對台軍售前不會與中國磋商。

儘管美國官員在川普第一任期內力推加強與台灣的關係，但川普第一任內的國家安全顧問波頓曾說，川普私下對台灣不屑一顧，反而多次推崇習近平。在美國企業敦促下，川普最近也放寬對中國出口先進半導體晶片的限制。

