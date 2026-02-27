為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營南投公職提名 25人完成登記

    2026/02/27 05:30 記者陳鳳麗／南投報導

    民進黨南投縣黨部縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長選舉黨內提名登記，經四天登記，合計有廿五人完成登記，縣議員和鄉鎮市民代表的登記人數最多，各有十一和十二人，其中以曾任多屆縣議員的賴燕雪，回鍋登記參選縣議員最受矚目；鄉鎮市長僅名間鄉長、鹿谷鄉長各有一人登記，村里長則掛零。

    賴燕雪回鍋參選議員受矚目

    民進黨南投縣黨部表示，縣議員選舉黨內登記，包括：吳棋楠、沈夙崢、蔡銘軒、陳玉鈴、王秋淑、陳宜君、蘇昱誠，共七位現任議員登記，非現任的則有賴燕雪、洪巧娟、李帛璋、廖崑堯，其中賴燕雪過去是南投縣議會問政犀利的議員，基層實力不錯。而洪巧娟和李帛璋參選過縣議員，現任行政院中聯中心執行長室主任廖崑堯則是首次參選。

    鄉鎮市民代表則有曾億弘、沈啟修、簡木通、簡益裕、賴信宇、陳秀梅、陳建文、詹文平等八名名現任登記，新人則有陳秀玲、楊育誠、洪家盛、林敬桐等四人。

    鄉鎮市長黨內參選意願不高，十三鄉鎮市只有尋求連任的名間鄉長陳翰立，以及前縣議員康誌合登記參選鹿谷鄉長。四大鎮市都無人黨內登記。

    至於最基層的村里長則掛零，據了解村里長不管親藍或親綠，很多人喜歡用無黨籍參選。

