總統國情報告 立院最快下週二再協商

賴清德總統到立法院國情報告勢在必行，立法院長韓國瑜最快下週二將再向朝野黨團提出繼續協商，確認最終報告形式。（資料照）

立法院長韓國瑜邀請賴清德總統赴立法院國情報告，但對於報告的流程，朝野尚未達成共識。韓國瑜最快下週二，會再邀集朝野黨團協商，確認國情報告的最終形式。

韓將邀朝野黨團 確認最終形式

日前朝野協商已確認大原則，總統來立法院報告後留下來聽取立委提出的意見，聽完後會針對這些意見再進行說明，只是立委人數、說明形式仍無共識。

立法院廿四日舉行黨團協商，研商「邀請總統賴清德至立法院進行國情報告」事宜，據悉，當天協商時，國民黨團除了希望能夠多一點人來詢問，甚至要賴清德分階段回答，如果第一階段沒有「具體回答」到委員要的答案，要再問第二輪。因此，韓國瑜希望各黨團先將問題整合，下次再來討論；立院人士說，因為總統回答應該都是大原則，委員問的問題若太詳細，恐怕要執行部會才能回答出來，因此各黨團應要統整題目、聚焦議題。

由於總統是進行國情報告，因此在形式上不能使用「問、答」二字，否則會涉及違憲，所以在整體形式的用字遣詞上還需要再斟酌。例如總統報告後，是留下來「聽取意見」，而立委提問則是「提出國是建言」，總統聽完後再「綜合說明」或是「補充說明」，這些細節朝野協商都還要再討論。

至於總統赴立法院報告的確切時間，朝野協商會做成決議，再行文至總統府邀請，大致會由民進黨團提出建議時間，朝野並依照此日期邀請總統赴立院國情報告。

「​賴清德總統應該想方設法來」，國民黨立委賴士葆說，即便在野黨要求人數多一點、時間長一點，賴總統都應該要珍惜，因為這會創憲政歷史，目前還沒有總統到立法院進行國情報告的先例，如果賴總統肯來一定大加分。

