為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總統國情報告 立院最快下週二再協商

    2026/02/27 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    賴清德總統到立法院國情報告勢在必行，立法院長韓國瑜最快下週二將再向朝野黨團提出繼續協商，確認最終報告形式。（資料照）

    賴清德總統到立法院國情報告勢在必行，立法院長韓國瑜最快下週二將再向朝野黨團提出繼續協商，確認最終報告形式。（資料照）

    立法院長韓國瑜邀請賴清德總統赴立法院國情報告，但對於報告的流程，朝野尚未達成共識。韓國瑜最快下週二，會再邀集朝野黨團協商，確認國情報告的最終形式。

    韓將邀朝野黨團 確認最終形式

    日前朝野協商已確認大原則，總統來立法院報告後留下來聽取立委提出的意見，聽完後會針對這些意見再進行說明，只是立委人數、說明形式仍無共識。

    立法院廿四日舉行黨團協商，研商「邀請總統賴清德至立法院進行國情報告」事宜，據悉，當天協商時，國民黨團除了希望能夠多一點人來詢問，甚至要賴清德分階段回答，如果第一階段沒有「具體回答」到委員要的答案，要再問第二輪。因此，韓國瑜希望各黨團先將問題整合，下次再來討論；立院人士說，因為總統回答應該都是大原則，委員問的問題若太詳細，恐怕要執行部會才能回答出來，因此各黨團應要統整題目、聚焦議題。

    由於總統是進行國情報告，因此在形式上不能使用「問、答」二字，否則會涉及違憲，所以在整體形式的用字遣詞上還需要再斟酌。例如總統報告後，是留下來「聽取意見」，而立委提問則是「提出國是建言」，總統聽完後再「綜合說明」或是「補充說明」，這些細節朝野協商都還要再討論。

    至於總統赴立法院報告的確切時間，朝野協商會做成決議，再行文至總統府邀請，大致會由民進黨團提出建議時間，朝野並依照此日期邀請總統赴立院國情報告。

    「​賴清德總統應該想方設法來」，國民黨立委賴士葆說，即便在野黨要求人數多一點、時間長一點，賴總統都應該要珍惜，因為這會創憲政歷史，目前還沒有總統到立法院進行國情報告的先例，如果賴總統肯來一定大加分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播