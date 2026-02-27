台美軍售發價書若逾期》學者：售價恐暴增 陷備戰空窗期

國防部本月初證實，美方現已向我提供M109A7自走砲、拖式飛彈續購以及標槍反甲飛彈續購三軍售案發價書、簽署期限至3月15日，若發價書未獲展延且特別預算未通過，軍購案恐遭取消。（圖取自BAE Systems、資料照）

行政院所提一、二五兆的國防特別條例草案，可望在三月六日立法院院會付委審查。前國防大學政戰學院院長余宗基昨示警，美國評估二〇二七年中共具備攻台條件，當前是我國強化武裝的關鍵機遇期，若錯失三月十五日與美方的軍售發價書簽約期限，恐面臨延期、武器價格暴增，導致備戰空窗期，「後悔就來不及了！」

國策研究院昨舉辦「台海安全情勢與國防特別預算」座談會。針對在野黨屢次阻擋國防特別條例並擬自提版本，余宗基指出，台灣武器建案需經歷嚴謹的五年兵力規劃，若未能如期簽約，不僅流程必須重來，在美伊緊張情勢升溫、全球爭取彈藥的狀況下，將導致採購價格暴增；他並以俄烏戰爭為例，指出烏克蘭政府在第一時間的軟弱，反而加速戰爭發生。

胡振東：有些國民黨員破壞台美關係

前美國國防部官員胡振東說，國防預算是台美雙方基於長時間情報評估與未來威脅所制定，若僅因生產線及供應鏈導致的交付延宕，就要求刪減未來應對威脅的預算，這邏輯很奇怪；且有些國民黨員破壞與美國的關係、還故意拉著全黨朝這方向走，這樣他們唯一的選擇及朋友就只剩共產黨。

台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城分析，中國國家主席習近平將在「川習會」前利用手中籌碼創造談判優勢，若國防特別預算持續遭杯葛，恐讓國際評估台灣缺乏防衛意志，進而轉向與中國和解妥協，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

對於賴總統期望打造「台灣之盾」，國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲說明，中共戰備警巡船艦常態性在台灣周邊廿四海里活動，發射巡弋飛彈僅需三分鐘就能抵達台灣的關鍵軍事設施。因此，我國亟需建構低中高空的嚴密防禦網，避免對岸達成「快速奪台、既成事實」的戰略目標。

黃思勳：台灣需可持續生產消耗型武器

美國諾斯洛普台灣執行長黃思勳建議，依照最近中東衝突，單純用飛彈摧毀來襲目標已不可行，尤其台灣更無法持續以飛彈來應付所有攻擊，武器採購應進一步強化多層防空、海峽拒止與大量可持續生產的消耗型武器，並結合在地化生產與戰時補充機制。

