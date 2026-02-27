新聞分析》為何非要中配立委不可？

民眾黨立委李貞秀受訪自爆，2025年初才放棄中國戶籍，這已違反兩岸條例的參選資格規定，中選會就能處理。圖為24日在李貞秀在立法院議場出示「霸凌」紙張抗議。（資料照）

記者鍾麗華／特稿

民眾黨中配立委李貞秀的國籍與戶籍爭議，並不始於今年二月上任後。早在二〇二四年二月本屆立委就任之時，各界就注意到民眾黨的「二年條款」，不斷提醒李貞秀遞補立委後的法律問題，但民眾黨不為所動、置若罔聞。從一度欲提名徐春鶯，到執意讓李貞秀上任，也令人好奇，民眾黨為何非要中配立委不可？

早在提名李貞秀之前，民眾黨原要提名另位中配徐春鶯。徐春鶯去年底因嫌違法經營人民幣匯兌業務以詐欺罪、偽造文書罪，以及違反「反滲透法」接受境外指示從事選舉活動遭檢方羈押迄今。徐春鶯雖未如願當上立委，卻一直是民眾黨新住民委員會主委。

民眾黨創黨主席柯文哲還沒有因徐春鶯向台灣社會道歉，昨天卻為李貞秀嗆聲行政院長卓榮泰。當初柯文哲要推徐春鶯時，陸委會早就提醒與警告法律問題，難道民眾黨在提名前，不用再審視法令，以為自己可以為所欲為。當爭議出現後，就拉高政治衝突對立，無限上綱到不認中配的國籍就是在搞「兩國論」、製造兩岸緊張。

相信多數的中配來台只想平凡度日，但被藍白挑選為參政代表的中配，很難不成為中共統戰的棋子。長期親中的國民黨，至今不敢提名中配立委，就連中配中常委何鷹鷺因拍促統短影音還遭黨紀處分，最後不得不退黨。

柯文哲為何沒有李貞秀就不行？這個問題不得不令人想到，前民眾黨立委黃珊珊去年初曾被爆出，在民眾黨有意將徐春鶯列入不分區立委名單時，傳訊息給柯文哲，「要不要我找國台（辦）聊聊？」

李貞秀的國籍爭議原本難解，因為依照國籍法，解職機關是立法院，立法院不可能解除李的職務。沒想到，李又自爆，二〇二五年初才放棄中國戶籍，這已違反兩岸條例的參選資格規定。只是，行政部門竟未事先掌握李放棄戶籍的時間點，讓中選會如期公告李遞補立委，反應慢半拍，讓爭議延燒，徒增後續處理的困擾。

立法院新會期本週開議，卓揆昨終於定調，各部會不提供李貞秀資料、也不接受質詢。接下來就看，行政部門是否貫徹卓揆的意志，李貞秀何時下台走人？

