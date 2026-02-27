柯嗆卓揆：敢說陸配是外國人 我們就讓李貞秀下來

民眾黨創黨主席柯文哲昨怒嗆行政院長卓榮泰，「敢說陸配是外國人，我們就讓李貞秀下來」。（記者田裕華攝）

行政院昨通令各部會禁供民眾黨立委李貞秀資料，行政院長卓榮泰將拒其質詢，民眾黨創黨主席柯文哲則嗆卓「敢說陸配是外國人，我們就讓李下來」，要政府別再炒作。民眾黨黨團更反諷，政院官員已成「現代趙高集團」，要卓說明中配、新住民「是否為外國人且不具參政權？」。

民眾黨團：政院官員「現代趙高集團」

行政院長卓榮泰二十四日赴立院進行施政方針報告，民進黨立委陳培瑜質詢期間，卻稱當時在場的民眾黨立委為「李女士」，直言李「沒有資格成為台灣的立法委員」，以此呼籲行政主管機關從嚴執行立委資格認定，引來李舉牌抗議。

對此，柯文哲批評說，這事「已經吵太久了」，他強調，李貞秀的公職資格是經中選會審核通過、並頒發當選證書，更嗆卓出來明講「陸配是不是外國人？」、「在台領身分證的陸配到底有沒有參政權？」，若卓敢明講「陸配是外國人」，「我們就讓李貞秀下來」；柯也提醒賴清德總統，不要浪費國家的時間在這種事上，認為這樣就能夠當選連任。

對於卓榮泰通令各部會不能提供李貞秀任何資料，民眾黨團回應表示，李貞秀是經中選會確認提名與就職資格，且經立法院韓國瑜院長與大法官監誓就任的立法委員，行政機關本於憲政職責，應接受立委監督及質詢；然而，卓與內政部、陸委會等官員卻獨創法學見解，跳過中選會，更忽略「憲法」與「兩岸人民關係條例」，誣陷海基會認證文件為偽造，諷稱卓與其官員根本已成「現代趙高集團」。

民眾黨黨團要求，卓應說明清楚行政院有何權力強行剝奪陸配參政權？也應直接向國人說明，在民進黨執政下、已取得中華民國身分證滿十年的陸配與新住民，「是否仍被視為外國人士，且不具參政權」？

