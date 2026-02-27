為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

政治
熱門新訊
    首頁 > 政治

    拜會韓國瑜 谷立言：盼深化美台合作

    2026/02/27 05:30 記者方瑋立、劉宛琳／台北報導
    美國在台協會昨發布處長谷立言（左）前天拜會立法院長韓國瑜（右）合照，並表示期待深化台美在安全、經濟及人民交流方面的緊密合作。（圖取自美國在台協會臉書）

    美國在台協會昨發布處長谷立言（左）前天拜會立法院長韓國瑜（右）合照，並表示期待深化台美在安全、經濟及人民交流方面的緊密合作。（圖取自美國在台協會臉書）

    韓、江除夕聲明將優先審議國防特別條例 AIT隨即聯繫促成會面

    美國在台協會（AIT）昨發布處長谷立言本周三拜會立法院長韓國瑜合照。谷立言說，兩人針對在馬年的美台合作進行富有成效的討論，也期待雙方進一步深化在安全、經濟與人民交流方面的緊密合作。

    谷立言：兩人進行富有成效的討論

    谷立言去年起即積極拜訪朝野政治領袖，溝通美方對台灣增加國防預算的支持。立法院新會期本週二、廿四日開議，韓國瑜當天主持的朝野黨團協商順利達成協議，國防特別條例包括行政院版本，以及在野黨已提出與尚未提出的版本在內，將列入三月六日院會報告事項，預計將併案付委審查。

    24日韓主持黨團協商 同意院版付委

    AIT昨發布谷立言與韓國瑜的在立法院的合照，谷立言說，他與韓國瑜會面，針對美台在馬年的合作進行了富有成效的討論。他也說，期待進一步深化我們（美台）在安全、經濟以及人民交流方面的緊密合作。

    行政院提出的國防特別條例草案，去年十一月廿七日函送立法院後，因藍白立委連續杯葛，遲遲無法付委審查，引發美國國務院與國會部門的質疑。美國卅七位跨黨派國會議員日前致函韓國瑜，呼籲重視國家防衛並支持國防特別預算。韓收到後，與立法院副院長江啟臣在除夕夜當天發出聯合聲明，承諾將會優先審議國防特別條例。據了解，在韓、江發聲明後，AIT即與韓聯繫並促成會面，谷立言於廿五日赴立院拜會韓國瑜。AIT同天也發出谷立言與總統府秘書長潘孟安會面的照片，雙方討論如何進一步推動美台共同繁榮及打造緊密夥伴關係。

    政府為強化國家防衛安全，擬提出分為八年期上限暫匡一兆二千五百萬元的國防特別預算，其中包括對美軍購以及台美合作在地生產等案項。然而作為預算法源的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，卻在立院遭在野黨聯手杯葛十數次。

    對於對美軍購預算卡關，谷立言於一月廿二日出席國防安全研究院講座演說時，公開強調「自由非平白得來」，明確支持賴清德總統承諾將國防支出提升至GDP五％目標，並點名國防特別預算是達成此目標的關鍵方式之一。

    熱門推播