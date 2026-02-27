為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    私自訓練中國飛官 美逮捕前F-35戰機教官

    2026/02/27 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    美國司法部廿六日宣布，逮捕一名前美國空軍戰鬥機飛行員，指控其未經授權為中國人民解放軍提供戰機訓練。該嫌退役後轉任國防承包商，負責訓練飛行員駕駛A-10攻擊機及最先進的F-35匿蹤戰鬥機。（法新社）

    美國司法部廿六日宣布，逮捕一名前美國空軍戰鬥機飛行員，指控其未經授權為中國人民解放軍提供戰機訓練。該嫌退役後轉任國防承包商，負責訓練飛行員駕駛A-10攻擊機及最先進的F-35匿蹤戰鬥機。（法新社）

    美國司法部廿六日宣布，逮捕一名前美國空軍戰鬥機飛行員，指控其未經授權為中國人民解放軍提供戰機訓練。此舉再次凸顯美中之間激烈的間諜戰與軍事技術爭奪。

    被告為六十五歲的布朗（Gerald Brown）。調查顯示，布朗於二〇二三年八月開始與曾犯間諜罪的中國籍人士蘇斌（譯音）洽談合約，並於同年十二月前往中國。布朗抵達首日即花費三小時，回答關於美國空軍的提問，並向解放軍簡報個人經歷。布朗於近期返美後，在印地安納州遭聯邦調查局逮捕。

    FBI痛批布朗：背叛國家

    布朗在美軍服役長達廿四年，一九九六年以少校階級退役。他曾指揮負責核武投射的敏感單位，並擔任多型戰機教官。退役後，他轉任國防承包商，負責訓練飛行員駕駛A-10攻擊機及最先進的F-35匿蹤戰鬥機。

    美國聯邦調查局反情報與間諜部門助理主任羅札夫斯基嚴厲譴責布朗涉嫌背叛國家，指布朗擁有數十年飛行經驗，卻訓練中國飛行員對抗他曾誓言保護的對象。他警告，中國持續利用美軍專業知識強化軍力，美方將不遺餘力追究危及國家安全者的責任。

    此類案件並非首例。此前已有美軍陸戰隊飛行員因教導解放軍有關美軍航艦戰術而在二〇二二年於澳洲被捕，正等待引渡。去年一名美國海軍水手因向中國情報官員出售艦艇細節而被定罪。二〇二四年，美、英、加拿大、澳洲和紐西蘭曾聯合警告，指出解放軍持續鎖定北約組織及其他西方國家的現役與退役軍事人員，以協助提升解放軍的作戰能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播