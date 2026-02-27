出席加勒比海峰會》魯比歐會台友邦 鞏固加勒比海民主陣線

美國國務卿盧比歐（左）25日出席加勒比海區域高峰會，於場邊會見台灣友邦聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（右）。（法新社）

美國國務卿魯比歐廿五日出席我友邦聖克里斯多福及尼維斯舉行的第五十屆加勒比海共同體（CARICOM）高峰會。魯比歐於場邊會見克國總理、現任CARICOM輪值主席德魯（Terrance Drew），雙方除了聚焦區域安全與遏止非法移民，更特別針對克國與台灣之間穩固且持久的夥伴關係進行深刻討論。

邦誼逾40年 聖克里斯多福及尼維斯堅定挺台

據中央社報導，美國務院發言人皮戈特透過聲明轉述，魯比歐在會中強調，美國致力與聖克里斯多福及尼維斯這一重要夥伴密切合作。加勒比海共同體由廿一國參與組成，旨在強化成員國外交與對外經濟政策的協調。克國與台灣建交超過四十年，克國國會先前已通過由德魯提出的友台決議，堅定支持台灣參與國際組織，並肯定台灣在國際公衛、再生能源與打擊跨境犯罪等領域貢獻。

聲明指出，克國政府去年曾發表友台聲明，對台海情勢升高表達深刻關切，強調所有社會不論規模或地緣政治影響力，都應在不受侵略、恫嚇或衝突威脅的情況下推動自身發展，並呼籲透過具建設性的外交策略，確保台海的長久和平與安全。德魯去年訪台時也公開發表演說強調，克國堅定不移地支持台灣，期盼台灣對全球和平、發展與創新的貢獻能在國際社會中獲得應有的認可。

除鞏固台美與加勒比海的民主陣線，外媒報導，魯比歐在閉門峰會上，也針對美方上個月於委內瑞拉成功圍捕馬杜洛的軍事行動進行強烈辯護。他向各國領袖直言，無論各界觀感如何，「如今的委內瑞拉與整個區域，絕對比八週前更好」。

此外，針對區域內另一核心議題古巴，同日美國財政部宣布放寬部分石油禁運，允許委內瑞拉向古巴規模有限的私人企業供應石油，以緩解當地歷史性的經濟危機。不過，古巴裔的魯比歐也同時發出嚴厲警告，強調若相關資源最終流向古巴政府或軍方，美方將立即恢復制裁。他並公開呼籲哈瓦那當局必須進行「大刀闊斧的徹底改革」，指稱這是改善古巴崩潰體制與人民生活品質的唯一機會。

