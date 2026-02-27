為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    盧秀燕3月訪美 江啟臣、楊瓊瓔力挺

    2026/02/27 05:30 記者張軒哲、蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕證實3月中將訪問美國。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕證實3月中將訪問美國。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕將在三月中赴美東訪問，稱行程「超越城市外交層級」，更拋化解「疑美論」，國民黨有意角逐台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都對盧此行表示肯定；民進黨台中市長擬參選人、立委何欣純則認為，盧與其出國訪問，倒不如在國內先呼籲自家立委，儘速通過國會多起重要議案。

    搶在鄭習會前訪美 暖身2028大位？

    國民黨主席鄭麗文預計上半年出訪中國「鄭習會」，盧秀燕日前則證實將在三月中旬赴美訪問，且曝「行程超越城市外交層級」，甚至會拜訪華府會晤美政府高層，外界更熱議她搶在「鄭習會」之前訪美，國民黨內部是否出現「親中」與「親美」路線之爭，更有人認為是為進攻總統大位積極暖身。

    江啟臣：面對面交流 避免誤會誤解

    江啟臣昨受訪表示，台美關係向來友好，台灣正處在地緣政治的風頭浪尖上，面對面的交流建立起溝通管道，將有助關係的強化、避免誤會和誤解，絕對是台美關係的正向發展。

    楊瓊瓔：國民黨多數珍惜對美友誼

    楊瓊瓔則說，盧秀燕提到的「疑美論」是當前外交環境中不必要的雜音，國民黨內多數成員始終珍惜與美方的長遠友誼，盧選擇在關鍵時刻自動補位，走入華府，就是要讓美方直接聽見國民黨多元且專業的聲音，這才是負責任的國家級政治人物應有的作為。

    何欣純籲盧 促藍委速過重要法案

    民進黨台中市長提名人何欣純則認為，盧秀燕證實訪美卻另拋化解「疑美論」，令人不免要質疑，她這次出訪是代表台中市、還是國民黨？是進行城市交流還是政治交流？與其出國訪問，倒不如在國內先呼籲自家立委，儘速通過國會多起重要議案，讓國政順利向前。

    綠議員批：政治包裝公關秀

    台中市民進黨黨團總召周永鴻也質疑，盧秀燕既無國民黨的主導權，如何化解全黨的疑美論？缺乏黨權背書下，相關喊話恐淪空頭支票，成為政治包裝操作墊高個人政治聲望的公關秀。不過台中市議會國民黨團書記長李中則反駁，城市外交必要且有前例可循，呼籲外界不必對此多做揣測或以狹隘眼光看待；國民黨支持合理有用的軍購，相信盧市長也是如此。

