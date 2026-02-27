為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    談228事件 陳儀深：蔣介石偏聽陳儀 應負最大責任

    2026/02/27 05:30 記者陳昀／台北報導
    國史館長陳儀深昨出席「紀念二二八——談蔣介石的責任問題及其他」研討會並擔任主講人，指出時任國民政府主席蔣介石應負最大責任。（記者張嘉明攝）

    國史館長陳儀深昨出席「紀念二二八——談蔣介石的責任問題及其他」研討會並擔任主講人，指出時任國民政府主席蔣介石應負最大責任。（記者張嘉明攝）

    國史館館長陳儀深昨出席「紀念二二八——談蔣介石的責任問題及其他」擔任主講人。陳指出，眾多史料與觀點認為，時任國民政府主席蔣介石應負最大責任，當時黨內不同系統曾呈報，「政風不良引發民怨」才是衝突起因，蔣卻偏聽時任台灣省行政長官陳儀系統，定調為「共產黨叛亂」，這種「事前縱容、事中速調兵、事後無究責」的決策邏輯，正是二二八成為台灣社會長久難癒傷痕的主因。

    陳儀深指出，二二八事件基金會二〇〇六年曾出版「二二八事件責任歸屬研究報告」。近廿年來，他持續從事相關史料研究，眾多資料和觀點都指向，「時任國民政府主席蔣介石應該要負最大的責任」，即使蔣當時受到上海、平津各地台灣人團體的指責，歸咎於陳儀要負最大的責任。

    陳儀深表示，檔案顯示，陳儀過去誇大情勢，向蔣介石傳遞極為負面的信息，將二二八定調為「共產黨叛亂」與「奸匪煽惑」。然而，當時黨內並非沒有其他聲音，監察委員楊亮功、省參議會議長黃朝琴都曾呈報，強調這是政治不良、人民憤怒造成的衝突，並非外傳的「脫治」、「獨立」等所謂「叛亂」，蔣對此卻似乎不予理睬。

    陳儀深說，蔣介石偏聽陳儀系統的陳立夫、柯遠芬等人，在資訊選擇上有嚴重偏差。尤其事後追究責任時，蔣不僅沒有處罰下令武力鎮壓的高雄要塞司令彭孟緝，也無視三中全會將陳儀「撤職查辦」的決議，只將其調往南京，「事前縱容、事中迅速調兵、事後無人受懲處」，就是讓二二八事件成為台灣社會長久難以平復傷口的主因。

    陳儀深說，當時國民黨南京政府體系裡面，其實也有反省的聲音，因此建議今天的國民黨，不必為蔣介石繼續遮掩或袒護，因為當時蔣確實做錯了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播