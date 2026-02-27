談228事件 陳儀深：蔣介石偏聽陳儀 應負最大責任

國史館長陳儀深昨出席「紀念二二八——談蔣介石的責任問題及其他」研討會並擔任主講人，指出時任國民政府主席蔣介石應負最大責任。（記者張嘉明攝）

國史館館長陳儀深昨出席「紀念二二八——談蔣介石的責任問題及其他」擔任主講人。陳指出，眾多史料與觀點認為，時任國民政府主席蔣介石應負最大責任，當時黨內不同系統曾呈報，「政風不良引發民怨」才是衝突起因，蔣卻偏聽時任台灣省行政長官陳儀系統，定調為「共產黨叛亂」，這種「事前縱容、事中速調兵、事後無究責」的決策邏輯，正是二二八成為台灣社會長久難癒傷痕的主因。

陳儀深指出，二二八事件基金會二〇〇六年曾出版「二二八事件責任歸屬研究報告」。近廿年來，他持續從事相關史料研究，眾多資料和觀點都指向，「時任國民政府主席蔣介石應該要負最大的責任」，即使蔣當時受到上海、平津各地台灣人團體的指責，歸咎於陳儀要負最大的責任。

陳儀深表示，檔案顯示，陳儀過去誇大情勢，向蔣介石傳遞極為負面的信息，將二二八定調為「共產黨叛亂」與「奸匪煽惑」。然而，當時黨內並非沒有其他聲音，監察委員楊亮功、省參議會議長黃朝琴都曾呈報，強調這是政治不良、人民憤怒造成的衝突，並非外傳的「脫治」、「獨立」等所謂「叛亂」，蔣對此卻似乎不予理睬。

陳儀深說，蔣介石偏聽陳儀系統的陳立夫、柯遠芬等人，在資訊選擇上有嚴重偏差。尤其事後追究責任時，蔣不僅沒有處罰下令武力鎮壓的高雄要塞司令彭孟緝，也無視三中全會將陳儀「撤職查辦」的決議，只將其調往南京，「事前縱容、事中迅速調兵、事後無人受懲處」，就是讓二二八事件成為台灣社會長久難以平復傷口的主因。

陳儀深說，當時國民黨南京政府體系裡面，其實也有反省的聲音，因此建議今天的國民黨，不必為蔣介石繼續遮掩或袒護，因為當時蔣確實做錯了。

