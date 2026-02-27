中國對日施加經濟脅迫》滝波宏文：依賴中國帶來極高生存風險

日本參議員、台灣女婿滝波宏文接受本報專訪表示，依賴中國會給日本的生存帶來極高的風險，應該降低對中依賴。（記者陳鈺馥攝）

特派記者陳鈺馥／東京專訪

日本首相高市早苗「台灣有事論」之後，中國對日施加經濟脅迫，禁止中國觀光客赴日，近期眾議院改選結果，自民黨大獲全勝，中國近日再度對日企祭出經濟制裁。曾擔任農林水產副大臣的日本參議員滝波宏文接受本報專訪表示，依賴中國會給日本的生存帶來極高的風險，應該降低對中依賴。

滝波宏文指出，日本與中國的關係，因高市首相在國會答辯中提到「台灣有事」的回應，在野黨及有些媒體質疑導致日中交惡，原本對自民黨來說，應該是負面影響，但對這次選舉反而是產生了相反的效果。

滝波宏文分析，因為中國霸權崛起，不是用和平方式參與自由、民主的國際社會，而是採用侵略的態勢、軍事手段，日本民眾看到這些情況後，非常支持高市首相的發言。中國共產黨經常引用二戰歷史，指責日本試圖復辟軍國主義，可是從現在日本情況來看，哪個國家才是走軍國主義，大家看得很清楚。

應向台灣學習 降低對中依賴

滝波宏文指出，中國是一個巨大的市場，日本商界人士非常重視與中國的關係，但是考慮到國家風險，他認為需要降低對中國的依賴。滝波指出，過去的蔡英文政府在這方面做得很好，日本應該向台灣學習，「日本商界應該盡快放棄對中國人民市場的幻想！」

