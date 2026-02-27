日本戶籍可填台灣 台灣女婿參議員談正名內幕

日本參議員、台灣女婿滝波宏文接受本報專訪，暢談日本戶籍國籍欄可填台灣的修正案內幕。（記者陳鈺馥攝）

特派記者陳鈺馥／東京專訪

台灣人歸化入籍日本，過去在日本戶籍的國籍欄只能填「中國」，去年開始首度改成可以寫「台灣」。此修正案重要推手、日本參議員滝波宏文接受本報專訪透露，這事是私下進行，中國一直都不知道。就像把一棵重要的樹，很好地放在大森林裡，我們一直等待機會，等了幾年的時間才實現。

為愛妻國籍欄「正名」 前農林水產副大臣滝波宏文扮推手

滝波宏文表示，他的妻子是台灣人，二〇〇二年結婚至今已廿四年，目前已經歸化日本，當時她還是台灣籍時，配偶欄只能寫「中國」，讓他有強烈的不對勁感。

對於台灣出身者的戶籍問題及推動修法的過程，滝波宏文說，二〇二二年時，李登輝之友會有反映，應該在戶籍中登記「台灣」國籍。大約在同一時間，時任台灣駐日代表謝長廷也提出要求，看是否可以解決這個問題。

滝波宏文說，當時他們訪問了日華議員懇談會會長古屋圭司，以及當時擔任協會秘書長的木原稔。因為他就是當事人，他們就讓他負責這項工作。

滝波宏文指出，為避免中國方面施壓，他們私下進行各種準備工作。二〇二二年十一月，自己啟動這個項目小組，當組長之後，開了兩次會議，他曾在法務省工作，法務省本來是管戶籍的，他找當時的人脈了解，感覺能做得到。

滝波宏文憶及，二〇二三年時，當時法務大臣齋藤健也認可了，還有和木原稔（現任官房長官）等人一起私下進行各種準備工作。實際的修改是戶籍單要寫好日語拼音怎麼唸等等的改革，也把國籍欄可以寫「台灣」納入，就像把一棵重要的樹，很好地放在大森林裡面，他們一直等待機會，等了幾年時間終於實現。

避開修法 以修正法務省「省令」處理

滝波宏文強調，修法的話需要公開審議，可是戶籍寫台灣的事，並不是用修法方式，而是修改「省令」，就是修正部會的行政命令。

滝波宏文說，修正過後，他和妻子一起去了當地市政廳，由於妻子已經是日本國籍，所以表格上沒有國籍一欄，但有出生地一欄由「中國台灣省台北市」，成功改成了「台灣台北市」。

關於台日沒有邦交，這算用另一種方式承認台灣的國家地位？滝波宏文回應，這有點像是身分證，上面寫著「台灣」。日本的外國人在留卡、各種身分證明是可以寫台灣，日本駕照、居民證也可以寫台灣，所以是有各種的事實累積之後，儘管戶籍還是最難的，成功透過這次的修改也可以寫「台灣」。

