為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨3月底 完成9成縣市長提名

    2026/02/26 05:30 記者林欣漢、陳治程／台北報導
    國民黨黨主席鄭麗文在中常會表示，3月會完成縣市長9成提名。（記者劉信德攝）

    國民黨黨主席鄭麗文在中常會表示，3月會完成縣市長9成提名。（記者劉信德攝）

    年底將舉行九合一選舉，國民黨主席鄭麗文昨於中常會表示，除了新北市將提名台北市副市長李四川，宜蘭縣、嘉義市的人選也大致底定；新竹縣、台中市也會在三月底完成，三月很可能就會完成約九成縣市長的提名，就戰鬥位置。

    鄭表示，感謝台北市長蔣萬安於年前順利完成輝達的簽約，李四川隨即宣布參選新北市長，也感謝新北市長侯友宜、副市長劉和然，讓國民黨新北市長人選在過年前底定，中常會很快會完成正式的徵召提名程序。而宜蘭縣、嘉義市兩個藍白合的縣市，國民黨的人選也大致底定，這三縣市都能在同一時間在中常會完成徵召。

    鄭指出，外島金門、澎湖部分，經過多方溝通協調，人選也大致底定，很快會在中常會通過。新竹縣如期展開初選進程，大概三月底會完成；台中市部分，也會按照年前的共識推動，在三月底完成。

    鄭麗文表示，三月很可能就會完成約九成的提名，接下來就是藍白合作的部分，新竹市支持現任市長高虹安，國民黨會繼續按照既定行程及遊戲規則，一步步推動所有縣市的提名，順利完成之後，全黨就戰鬥位置，希望所有在野的力量，這次都能勇敢站出來。

    黃國昌︰藍白最快三月底簽合作協議

    民眾黨主席黃國昌昨接受廣播節目專訪時也表示，民眾黨與國民黨的合作將分三階段推動，他評估，兩黨最快可於三月底簽署完成政黨合作協議。

    黃國昌指出，兩黨合作的第一階段為共同政見發表，原訂一月廿四日舉行記者會，因國民黨需內部討論而延後，目前暫定三月十四或十五日舉行，預計三月中旬完成。第二階段是簽訂政黨合作協議，明訂政見落實方式與選舉期間相互支援機制，他評估合作協議最快可望於三月底完成。第三階段則是在既有合作架構下展開競爭，依照既定規則進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播