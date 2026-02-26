國民黨3月底 完成9成縣市長提名

國民黨黨主席鄭麗文在中常會表示，3月會完成縣市長9成提名。（記者劉信德攝）

年底將舉行九合一選舉，國民黨主席鄭麗文昨於中常會表示，除了新北市將提名台北市副市長李四川，宜蘭縣、嘉義市的人選也大致底定；新竹縣、台中市也會在三月底完成，三月很可能就會完成約九成縣市長的提名，就戰鬥位置。

鄭表示，感謝台北市長蔣萬安於年前順利完成輝達的簽約，李四川隨即宣布參選新北市長，也感謝新北市長侯友宜、副市長劉和然，讓國民黨新北市長人選在過年前底定，中常會很快會完成正式的徵召提名程序。而宜蘭縣、嘉義市兩個藍白合的縣市，國民黨的人選也大致底定，這三縣市都能在同一時間在中常會完成徵召。

請繼續往下閱讀...

鄭指出，外島金門、澎湖部分，經過多方溝通協調，人選也大致底定，很快會在中常會通過。新竹縣如期展開初選進程，大概三月底會完成；台中市部分，也會按照年前的共識推動，在三月底完成。

鄭麗文表示，三月很可能就會完成約九成的提名，接下來就是藍白合作的部分，新竹市支持現任市長高虹安，國民黨會繼續按照既定行程及遊戲規則，一步步推動所有縣市的提名，順利完成之後，全黨就戰鬥位置，希望所有在野的力量，這次都能勇敢站出來。

黃國昌︰藍白最快三月底簽合作協議

民眾黨主席黃國昌昨接受廣播節目專訪時也表示，民眾黨與國民黨的合作將分三階段推動，他評估，兩黨最快可於三月底簽署完成政黨合作協議。

黃國昌指出，兩黨合作的第一階段為共同政見發表，原訂一月廿四日舉行記者會，因國民黨需內部討論而延後，目前暫定三月十四或十五日舉行，預計三月中旬完成。第二階段是簽訂政黨合作協議，明訂政見落實方式與選舉期間相互支援機制，他評估合作協議最快可望於三月底完成。第三階段則是在既有合作架構下展開競爭，依照既定規則進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法