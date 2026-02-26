國民黨竹縣長初選協調 頻爆高分貝爭論

徐欣瑩（記者廖雪茹攝）

初選確定採三七制

國民黨新竹縣長選舉提名紛擾未定，黨中央副秘書長李哲華昨再到新竹縣與爭取提名的副縣長陳見賢、立委徐欣瑩閉門協調，三個小時協調過程中，不時傳出高分貝的爭論聲音。協調結束後，李哲華表示，由於兩選將仍無共識，確定採黨的提名辦法「三七制」（黨員卅％、民調七十％）進行初選，並於三月廿八日舉行黨員投票後確定提名人選。

協調會議昨在竹縣黨部閉門舉行，出席人員包括李哲華、縣黨部主委邱國樑與陳徐二人。會後，李哲華受訪表示，因為二人沒有達成共識，所以還是依黨的提名辦法，採行民調七十％及黨員投票卅％方式決定。其中民調部分，兩選將已共同挑選三家民調公司，決定在三月廿五、廿六、廿七日三天進行民調，並以目前選情評估最有力的對手民進黨鄭朝方為對比。三月廿八日進行黨員投票，結束後會拆封前三天的民調結果並統計，併計兩項成績後產生提名人選。

徐欣瑩︰停止負面攻擊

媒體提問開了三個小時的協調會，爭執點為何？李哲華表示，主要是部分參選同志對初選執行作業的細節有些不清楚，選務單位盡量說明，秉持公平、公正、公開方式進行。

徐欣瑩會後表示，過去新竹縣沒有辦過「三七制」黨內初選，沒有舉辦經驗，也會耗費較多經費，呼籲所有黨內同志互相約束，停止負面攻擊，進行一場「陽光、透明、沒有黑箱」的初選。

陳見賢團隊︰尊重程序

陳見賢團隊則發布聲明強調，深耕基層的黨員不應在初選過程「被沒收投票權」，並指協調過程中，各方對初選機制與相關程序都表達高度尊重，並充分交換意見。

陳見賢（記者廖雪茹攝）

