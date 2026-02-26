楊文科竹北天坑案 檢求刑逾10年

新竹縣長楊文科（左2）因竹北天坑案涉貪，遭檢方求處10年以上徒刑。（記者廖雪茹攝）

前工務處長江良淵 求刑逾12年

竹北「豐采五二〇」建案施工期間釀五次道路坍塌，「天坑」事件引發全國矚目，新竹縣長楊文科等官、商、技師共八人，被新竹地檢署分依貪污治罪條例違反復工圖利等罪嫌起訴，新竹地院歷經一年七月審理，昨天辯論終結，檢方對楊文科求處十年以上、前縣府工務處長江良淵十二年以上重刑。楊文科喊冤強調自己「無罪」，辯護律師團批評檢方僅憑主觀臆測和片面對話即羅織罪名，嚴重混淆行政裁量與刑事犯罪界線。全案定於七月十日宣判。

楊喊冤 律師批檢方羅織罪名

檢方表示，公務員或建商都應以最低標準依法行事，但本案卻一路都以豐邑機構的意見為意見，從未尊重或依據法律規定行事。檢方指控楊文科、江良淵等人與建商私相授受，無視停工標準並施壓基層違法復工，且犯後態度不佳，嚴重戕害公務員廉潔形象，因此建請加重處分。

請繼續往下閱讀...

檢方指控「豐采五二〇」建案一開始就沒有外審圖面施工、為省成本擅改圖說，導致多次坍塌並危害公共安全，且犯後偽造日誌、推諉卸責，視法律為無物，建請對負責人劉樹居等人求處兩年以上徒刑。

楊文科在庭上陳述意見時表示，檢方指稱他與豐邑公司之間存在不當私交，是他最難以接受的羞辱。「我在此鄭重聲明，我與該公司的負責人或相關人員，除了公務上的往來，私下完全沒有任何交情，更沒有任何不正當的往來」。檢方僅憑幾次公務場合的接觸或片面的通訊記錄，就試圖編織出所謂的私交與圖利，這不僅是對他人格的毀謗，更是對事實的嚴重扭曲。

楊說，當「豐采五二〇」建地塌陷時，他主動將全案移送檢察署偵辦，「檢調竟然回過頭來對我們進行大規模搜索、羈押，甚至起訴。」這種「主動求真相，卻換來羅織構陷」的處境，實在令人遺憾。

楊強調「我沒有罪」，請求合議庭還給他公道，還給新竹縣政府公務體系應有的清白與尊嚴。

江良淵也表示，復工是基於公共安全要件的行政考量，事故原因鑑定與搶險復工決定是兩回事，檢方卻硬扣帽子，，期盼法官諭知無罪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法