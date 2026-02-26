院版軍購案將付委 柯文哲：一直卡著不是辦法

對於行政院版與民眾黨團版的國防特別條例草案將併案審查，民眾黨創黨黨主席柯文哲昨回應，「一直卡著不是辦法」。（圖由讀者提供）

立法院前天開議，朝野黨團協商同意，政院版的國防特別條例草案下週列入院會報告事項，將與民眾黨團版併案審查；對此，有外界解讀為「綠白合」，民眾黨創黨主席柯文哲回應說，綠白合、藍白合都不重要，重點的是台灣要能往前走，「我們不太贊成什麼事情都在立法院卡住了！」

柯文哲昨到苗栗參訪，答覆媒體提問時，做以上表示。

柯文哲指出，軍購案全國關注，民眾黨不管是他或黨主席黃國昌，都有密切討論，應該是以黃國昌講的為主，不過應該是付委以後，在立法院做實質審查，「因為一直卡著也不是辦法」，這些不牽涉綠白合、藍白合，而是一個很重要的概念「台灣必須往前走」，所以立法院過去那些僵局不應該這樣，有事可以討論。

柯文哲也到苗栗縣政府拜會縣長鍾東錦，對於民眾黨政策會執行長賴香伶即將出任苗栗縣副縣長，柯文哲表達感謝，並表示，他有絕對的把握，賴香伶一定會盡最大的力量，將縣府工作做到最好。鍾東錦則感謝柯願意借將。

