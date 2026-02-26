軍購額度爆分歧 中生代藍委：至少8100億

據了解，國民黨內對軍購條例內容陷入分歧，前天立法實務研討會上，部分中生代藍委表態希望落在八千一百億以上，但黨主席鄭麗文多次強調重大議案要以黨中央為主，會中未能產生共識。圖為鄭麗文昨日主持中常會。（記者劉信德攝）

智庫版本3500億 「不如不要提」

立法院朝野協商已同意讓一．二五兆元行政院版國防特別條例草案於三月六日院會付委，反是國民黨版迄今尚未出爐。據了解，國民黨內對條例內容陷入分歧，前天立法實務研討會上，部分中生代藍委表態希望落在八千一百億以上，但黨主席鄭麗文多次強調重大議案要以黨中央為主，會中未能產生共識。

鄭：重大議案以黨中央為主

有國民黨中生代立委不諱言說，「想連任」的立委，大多認為八千一百億是共識，若大多數民意都支持軍購，國民黨卻提出一個大砍軍購的金額，那不如不要提。且如果最後智庫的版本是三千五百億，黨團大會一定不會處理，這不是大多數立委的意見，最後的金額是民意決定，不是黨中央決定。

請繼續往下閱讀...

黨內立委也認為，如果黨中央最後提出少於民眾黨團版的三千五百億，還不如就直接支持民眾黨團版，或是審查時共提修正動議。而且民眾黨前主席柯文哲都說有改進空間，要再調整金額了，國民黨是能提更低的金額嗎？提更少是讓自己下不了台。

黨內立委也說，智庫沒有與立委直接討論特別條例的內容，鄭麗文前天在立法實務研討會說個別委員要尊重黨團意志，但「黨團意志變成是鄭麗文、傅崐萁和智庫執行長張顯耀三個人的意志」。現在不僅立委、議員都感受到對軍購的壓力，就連深藍選區都會有選民問為什麼不過軍購？

國民黨文傳會主委、立委吳宗憲則表示，國民黨一定是支持國家軍購，也不反對增加國防預算，但是國民黨的要求只有一個，軍購必須買台灣需要的、能夠交付的，而不是浮濫的編列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法